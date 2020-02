EdTech: EvidenceB lève 2 millions d’euros pour personnaliser l’apprentissage scolaire

EvidenceB, spécialisé dans les logiciels d’activités pédagogiques, lève 2 millions d’euros auprès de Finorpa, IRD-Gestion, Nord France Amorçage ainsi que du fonds à impact social Lita.co. Il s’agit pour la startup EdTech de sa première levée de fonds.

EvidenceB a été lancé en 2017 par l’ex-directeur des partenariats éducatifs chez Microsoft Thierry de Vulpillières, Catherine de Vulpillières qui a été auteur de manuels scolaires et Didier Plasse, entrepreneur. La startup développe des logiciels d’activités pédagogiques conçus pour s’adapter aux connaissances et compétences de chaque élève, allant de l’école primaire au lycée. Les solutions d’EvidenceB s’adressent aux enseignants et sont distribuées par des éditeurs de manuels scolaires et les ministères de l’Education de chaque pays.

L’enjeu pour la startup française est de permettre aux élèves d’obtenir des chances égales et d’évoluer de manière individuelle et adaptée à leur rythme. Selon l’Education nationale, en 2018, 20 % des élèves ne maîtrisaient pas les savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire. Pour créer un apprentissage personnalisé, EvidenceB s’est d’abord penché sur les sciences cognitives pour créer ses contenus pédagogiques, avant de développer un moteur basé sur l’intelligence artificielle qui permet de proposer aux élèves des contenus numérisés adaptés à leur niveau.

Une «mutation du système éducatif mondial»

La startup propose deux plateformes à destination des élèves: un chatbot qui teste leurs compétences afin d’adapter les exercices à leur niveau et un service baptisé Kidscode. Cette dernière plateforme se présente sous la forme d’un jeu éducatif en 3D pour les 8-15 ans leur permettant de s’améliorer en coding, mathématique, technologie, français, histoire et géographie. Tous les ateliers sont disponibles en anglais comme en français.

Une troisième solution est destinée aux enseignants afin de leur permettre de suivre les avancées des élèves et de le leur proposer des recommandations d’outils et d’activités. En France, des dispositifs semblables existent déjà, à l’instar de Kartable, une plateforme d’accompagnement scolaire en ligne pour aider collégiens et lycéens à réviser leurs cours, ou encore Lalilo, une plateforme cette fois-ci spécialisée dans l’enseignement élémentaire.

Présent en Europe, Asie et Afrique, EvidenceB ambitionne désormais d’accélérer à l’international en commercialisant sa solution en Amérique du Nord où elle est déjà en contact avec des éditeurs. «Nous disposons aujourd’hui de tous les atouts nécessaires pour participer à la mutation du système éducatif mondial», commente Thierry de Vulpillières.

EvidenceB : les données clés

Fondateurs : Thierry de Vulpillières, Catherine de Vulpillières, Didier Plasse

Création : 2017

Siège social : Paris

Secteur : EdTech

Activité : logiciels d’activités pédagogiques

Concurrent: Lalilo, Kartable

Financement : 2 millions en février 2020 auprès de Finorpa, IRD-Gestion, Nord France Amorçage ainsi que du fonds Lita.co.