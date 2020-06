EdTech: la startup Clind lève 2 millions d’euros pour lancer son assistant virtuel

Clind, un assistant virtuel permettant de faire progresser ses utilisateurs dans leurs apprentissages, lève 2 millions d’euros en seed auprès de Ventech, Kernel Investissements et de business angels, à l’instar de Francis Nappez (Blablacar), Hervé Brunet (StickyADS.tv), Christophe Courtin (Sentiane) et Elisabeth de Rothschild (EGR Partners).

Après avoir lancé StickyAds.TV pendant la crise économique de 2008, Gilles Chételat fonde Clind, en pleine crise post-covid. Clind, contraction de « clever » et « mind », développe une application mobile d’assistanat personnel, permettant de créer une routine de progression personnalisée. À l’aide d’une technologie basée sur l’IA, l’assistant virtuel est destiné à accompagner les utilisateurs adultes dans leurs carrières et plus globalement dans leur vie, dès qu’il est question d’apprentissage, dans les domaines qui les intéressent. Les utilisateurs peuvent apprendre seuls ou au sein de groupes privés appelés des « tribus ».

« L’utilisateur peut découvrir des ressources (articles, vidéos, podcasts) choisies sur mesure pour maximiser la valeur et l’impact pour chaque utilisateur. Ces ressources mises en place peuvent être annotées, stockées, organisées et partagées avec une communauté de confiance dans le but d’un apprentissage plus efficace et plus performant », explique la startup basée à Station F et à Montpellier.

Après 18 mois de développement avec des institutions académiques et des experts en méthodes d’apprentissage, cette levée de fonds doit permettre à Clind de financer son lancement en Europe.

Clind : les données clés

Fondateur : Gilles Chételat

Création : 2020

Siège social : Paris, Île de France

Secteur : EdTech

Activité :

Financement: 2 millions d’euros en seed auprès de Ventech, Kernel Investissements et de business angels, à l’instar de Francis Nappez (Blablacar), Hervé Brunet (StickyADS.tv), Christophe Courtin (Sentiane) et Elisabeth de Rothschild (EGR Partners).