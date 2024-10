Educapital soutient la croissance de l’italien Cyber Guru lors d’une série B de 23 millions d’euros

Educapital, fonds français d’investissement dédié à l’Edtech et au futur du travail, a participé au tour de financement de série B de Cyber Guru, une plateforme de formation en cybersécurité. Ce tour de table de 25 millions de dollars, mené par Riverside Acceleration Capital, marque un jalon clé pour Cyber Guru, qui s’appuie sur un modèle d’apprentissage automatique pour améliorer la sensibilisation aux cybermenaces dans les organisations.

Fondée en 2017, à Rome, Cyber Guru s’est spécialisée dans la formation des employés pour renforcer leur résistance face aux attaques cybernétiques. Utilisée dans plus de 90 pays et comptant plus de 1 million d’utilisateurs actifs, la plateforme se distingue par son approche basée sur les sciences comportementales et son utilisation avancée de l’intelligence artificielle pour automatiser et personnaliser les parcours de formation.

Un alignement stratégique avec la mission d’Educapital

Pour Educapital, cet investissement représente une opportunité d’élargir son portefeuille dans des secteurs critiques comme la cybersécurité, tout en restant aligné avec sa mission d’accompagner les entreprises qui transforment le paysage de l’éducation et du travail.

Jonathan Denais, directeur des investissements chez Educapital, déclare à ce propos : « Cyber Guru a démontré sa capacité à transformer la sensibilisation à la cybersécurité grâce à une approche innovante et un modèle basé sur l’IA. Leur impact est visible non seulement en termes de réduction des risques humains, mais aussi dans leur capacité à s’adapter aux besoins spécifiques des organisations. Nous sommes convaincus que Cyber Guru est bien positionnée pour devenir un leader européen dans ce domaine. »

Un renforcement de la stratégie d’expansion de Cyber Guru

Ce tour de financement vise à renforcer la présence commerciale de Cyber Guru en Europe et à étoffer ses équipes dédiées à la vente et au marketing, ainsi qu’à accélérer ses efforts de recherche et développement en matière d’intelligence artificielle. L’objectif est d’améliorer encore l’efficacité de la plateforme, tout en l’adaptant aux différents environnements organisationnels et aux nouvelles réglementations en matière de sécurité.

Gianni Baroni, PDG et fondateur de Cyber Guru, a déclaré : « Grâce à cet investissement, nous allons pouvoir étendre notre portée et améliorer nos capacités technologiques. Nous nous engageons à continuer de fournir des formations efficaces qui transforment les comportements des employés pour les rendre plus résistants face aux cybermenaces. »