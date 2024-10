13,2 millions d’euros pour ATTENTION, la startup qui met les ventes en mode pilote automatique

Attention, une startup basée à New York, propose une solution pour automatiser les tâches des équipes de vente. En utilisant l’intelligence artificielle (IA) et le traitement du langage naturel (NLP), Attention permet aux entreprises de maximiser leur efficacité en automatisant les interactions post-appel et la gestion des CRM (Customer Relationship Management).

La technologie développée par Attention transcrit automatiquement les appels de vente, analyse les conversations pour en extraire des informations clés, et génère des actions concrètes comme l’envoi d’emails de suivi ou la mise à jour des bases de données CRM. En éliminant les tâches répétitives, cette solution permet aux équipes de vente de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la relation client et la stratégie commerciale.

« Notre vision est claire : mettre les équipes de vente en mode pilote automatique en automatisant les processus répétitifs qui prennent trop de temps », explique Anis Bennaceur, co-fondateur et CEO d’Attention. Grâce à l’analyse avancée des appels, la plateforme peut également identifier les clients à risque de churn et générer des recommandations de suivi pour améliorer la rétention client.

En moins de deux ans, Attention a déjà attiré des investisseurs majeurs, tels qu’Alven, Eniac, et Frst, levant 13,2 millions d’euros. Les fonds permettront à l’entreprise de développer davantage son IA et d’automatiser d’autres tâches commerciales, toujours dans l’optique de simplifier les processus pour les équipes de vente.

Avec une vision à long terme, Attention ambitionne de créer un écosystème commercial entièrement automatisé, où la technologie gère la majorité des tâches transactionnelles, permettant ainsi aux entreprises de fonctionner de manière plus fluide et de générer un impact commercial maximal avec des équipes plus réduites.