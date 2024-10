OVHcloud veut récolter le fruit de ses investissements et place Benjamin Revcolevschi à la direction générale de l’entreprise.

OVHcloud officialise un changement majeur à la tête de son groupe avec la nomination de Benjamin Revcolevschi au poste de Directeur Général. Ce nouveau leadership marque le début d’une phase stratégique axée sur la rentabilité, après plusieurs années d’investissements importants. Anciennement Directeur Général Adjoint d’OVHcloud, Revcolevschi succède à Michel Paulin, qui a supervisé la transformation et l’expansion internationale de l’entreprise depuis six ans. Ce passage de témoin est un élément clé dans l’évolution de l’entreprise, qui vise désormais un renforcement de ses performances financières tout en capitalisant sur sa position dans le marché européen du cloud.

Un parcours solide dans les secteurs des télécommunications et de l’informatique

Avant de rejoindre OVHcloud en mai 2024, Benjamin Revcolevschi a accumulé une vaste expérience dans les secteurs des télécommunications et de l’informatique. Diplômé d’HEC Paris, il a débuté sa carrière au Boston Consulting Group, puis a occupé des postes de direction chez Neuf Cegetel et SFR, où il a contribué à des projets stratégiques de développement opérationnel. Par la suite, il a dirigé Fujitsu France et DXC Technology France et Benelux, renforçant ses compétences en management d’équipes internationales et en gestion d’entreprises technologiques complexes.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Des objectifs financiers très clairs pour le nouveau dirigeant

Sous la direction de Benjamin Revcolevschi, OVHcloud se fixe des objectifs financiers et opérationnels ambitieux pour les exercices à venir, avec des résultats attendus dès l’an prochain . Le groupe vise une croissance organique annuelle de 9 à 11% de son chiffre d’affaires, accompagnée d’une marge d’EBITDA ajusté avoisinant les 40%. OVHcloud entend augmenter la génération de Free Cash-Flow pour soutenir sa stratégie d’investissement.

L’OPRA : Un signal fort pour les actionnaires

La nomination de Benjamin Revcolevschi coïncide avec une initiative financière majeure : le lancement d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA). OVHcloud propose de racheter pour 350 millions d’euros de ses actions à un prix de 9 euros par action, offrant une prime de 14,6% par rapport au dernier cours de clôture. Cette opération, qui s’inscrit dans une phase de refinancement global, permet à OVHcloud de consolider sa structure financière tout en offrant une opportunité de liquidité aux actionnaires. La famille Klaba, actionnaire de référence, renforce également sa position, avec une participation qui pourrait passer de 68% à un maximum de 81%.