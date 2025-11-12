Fin du bootstrap, FILIZ lève des fonds pour digitaliser le back-office des écoles

Créée en 2021 par Aurélie et Maxime Jacquet, FILIZ s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la digitalisation administrative et financière des écoles d’enseignement supérieur, en particulier dans le secteur de l’alternance. La startup revendique aujourd’hui plus de 500 établissements clients et 40 000 entreprises connectées à sa plateforme SaaS.

Dans cet entretien, Maxime Jacquet, cofondateur et CEO de FILIZ, revient sur la genèse du projet, sa stratégie produit et les perspectives ouvertes par une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès du fonds d’investissement d’HEXA.

<br />

Un marché encore peu digitalisé

Le projet FILIZ est né d’une observation simple de la gestion administrative et financière de l’alternance qui reste largement manuelle et fragmentée, entre feuilles Excel, échanges d’emails et outils vieillissants.

Les fondateurs de la startup, issus du monde de la tech, ont perçu un vide entre les standards du SaaS moderne et les besoins quotidiens des écoles et CFA confrontés à une complexité réglementaire croissante.

« Il n’existait pas d’outils à la hauteur de ce qu’on peut avoir sur d’autres marchés », souligne Maxime Jacquet. FILIZ s’est ainsi positionnée comme une plateforme centralisée, interconnectée aux services de l’État, qui gère la chaîne complète de l’alternance, de la création de devis à la facturation automatisée auprès des financeurs.

Un modèle SaaS sans friction

Accessible en ligne, FILIZ se distingue par son modèle sans engagement et sa mise en service immédiate.

Les établissements peuvent créer un compte, configurer leur environnement et commencer à l’utiliser en quelques minutes. La plateforme orchestre ensuite les interactions entre écoles, entreprises et OPCO, tout en assurant un suivi analytique des flux financiers.

Cette approche itérative et collaborative constitue l’un des piliers de la culture de l’entreprise. « Nos clients sont nos premiers testeurs », explique le dirigeant. FILIZ s’appuie sur un panel d’utilisateurs actifs pour affiner chaque fonctionnalité et déploie de nouvelles versions chaque semaine, garantissant une adaptation rapide aux évolutions réglementaires.

Cap sur le “All-in-One” et l’Europe

Trois ans après sa création, FILIZ prépare une nouvelle phase d’expansion. La levée de fonds menée par EXA, structure d’investissement française spécialisée dans la tech B2B, vise à soutenir le lancement d’un nouveau produit All-in-One à la rentrée 2026. Ce module intégrera la gestion des emplois du temps, des notes, de la présence et des calendriers, transformant la solution en véritable ERP éducatif complet.

La société prévoit ensuite une extension européenne en 2027, avec une priorité donnée aux marchés espagnol, italien, allemand et britannique. Cette internationalisation répond à la demande croissante d’écoles et de groupes d’enseignement disposant de campus multi-pays.

Une ouverture vers les entreprises

FILIZ compte également accélérer sur un nouveau segment : les grandes entreprises accueillant des alternants. Ces organisations, souvent confrontées à la complexité de la gestion de centaines voire de milliers de contrats, disposent aujourd’hui de peu d’outils adaptés. La startup travaille sur un module dédié, permettant aux RH et directions formation de suivre en temps réel leurs engagements administratifs et financiers.

Une culture remote et centrée sur l’humain

Basée sur un modèle 100 % remote, FILIZ compte aujourd’hui 18 collaborateurs répartis en France et en Europe. Un choix assumé par les fondateurs, qui y voient un levier d’agilité et d’inclusion. La société investit dans des outils de collaboration virtuelle et met l’accent sur la transparence et la documentation, valeurs au cœur de sa culture interne.

« 80 % de nos employés sont d’anciens alternants », rappelle Maxime Jacquet, soulignant la continuité entre la mission de l’entreprise et son mode de recrutement.

Un financement tourné vers la croissance produit

Les 6 millions d’euros levés auprès d’EXA seront principalement consacrés au renforcement des équipes produit, design et support, et à l’industrialisation de la plateforme pour accompagner la montée en charge liée à la diversification des usages. « Ce n’était pas une levée de survie, mais une opportunité stratégique », précise le CEO, insistant sur la complémentarité culturelle entre FILIZ et son investisseur.