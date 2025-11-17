ESTAMPILLE : La Poste fait de la conformité un levier de confiance et de performance

Huit ans après l’entrée en vigueur du RGPD, la conformité n’est plus un simple impératif juridique mais est devenu un enjeu stratégique de gouvernance. Pour de nombreuses entreprises, l’exploitation des données personnelles reste un terrain fragile, où la moindre faille de traçabilité peut avoir des conséquences pénalisantes.

C’est dans ce contexte qu’Isoskèle, l’agence data marketing et communication du Groupe La Poste, a développé Estampille, une solution de gouvernance des données personnelles pensée pour réconcilier conformité, sécurité et efficacité opérationnelle.

Dans cette édition de DECODE MARKETING, Richard Menneveux reçoit Artus de Saint-Seine, Directeur général adjoint en charge de la data et des services chez Isoskèle, pour évoquer la genèse d’Estampille, les nouveaux enjeux de la gouvernance data, et la transformation du rôle du DPO.

RGPD : huit ans après, la conformité devient une question de gouvernance

« Le RGPD est une matière vivante », souligne Artus de Saint-Seine. Huit ans après son adoption, la réglementation a structuré les pratiques, mais la mise en œuvre reste complexe. Les entreprises peinent encore à relier leurs données à leurs preuves de collecte, qu’il s’agisse d’un formulaire web, d’un appel téléphonique ou d’une inscription en magasin. Cette difficulté, accentuée par la diversité des systèmes et des interprétations, a poussé Isoskèle à concevoir Estampille, un outil qui associe chaque donnée personnelle à sa preuve de conformité, sa base légale et son historique d’usage.

Le DPO devient un partenaire business

À la création du RGPD, le DPO (Data Protection Officer) était souvent perçu comme un juriste chargé de freiner les projets à risque. Aujourd’hui, il est devenu un acteur clé du pilotage data. « Rien ne se fait sans la donnée, et donc plus rien sans le DPO », rappelle Artus de Saint-Seine.

Isoskèle a conçu Estampille comme un outil de gouvernance, permettant au DPO, mais aussi aux directions marketing, CRM ou IT, d’avoir une vue claire sur les données et leurs preuves de conformité. L’enjeu étant de transformer la contrainte réglementaire en avantage compétitif fondé sur la confiance.

L’innovation d’Isoskèle : l’empreinte sociométrique

Au cœur d’Estampille, une innovation brevetée, l’empreinte sociométrique. À partir d’éléments d’identité (nom, email, téléphone, adresse…), cette technologie génère une empreinte numérique indéchiffrable, permettant de réconcilier les identités partielles sans exposer les données personnelles. Chaque preuve de collecte est ensuite certifiée sur une blockchain privée opérée par La Poste, garantissant intégrité, traçabilité et inviolabilité des informations. Une architecture qui combine sécurité, interopérabilité et souveraineté, au service des entreprises françaises.

Une solution simple à déployer

Conçue pour lever les freins techniques, Estampille repose sur un modèle SaaS et un kit Java léger, installable en quelques jours seulement. « Nous avons mis en production une installation complète en moins d’une semaine », illustre Artus de Saint-Seine. L’abonnement mensuel, à partir de quelques centaines d’euros, est calculé en fonction de la taille de la base de données, sans surcoût par interaction ni frais de mise en place. Cette simplicité opérationnelle rend la conformité accessible à toutes les entreprises, des TPE aux grands groupes multisites.

La Poste, tiers de confiance numérique

En s’appuyant sur l’infrastructure et la réputation du Groupe La Poste, Isoskèle positionne Estampille comme une solution souveraine et de confiance. « Qui mieux que La Poste pour être le tiers de confiance sur des solutions numériques ? », interroge Artus de Saint-Seine. L’objectif est double, à la fois sécuriser les échanges de données et fluidifier la coopération entre entreprises, partenaires et consommateurs dans un cadre de conformité maîtrisé.

Et après : vers l’audit intelligent

Isoskèle travaille déjà à enrichir Estampille avec des briques d’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches du DPO. Parmi les pistes, la détection des dark patterns dans les formulaires de collecte, l’analyse des consentements et la génération de rapports d’audit en temps réel. Une évolution naturelle pour un outil qui veut transformer la conformité en véritable discipline de pilotage data.

Entre exigence réglementaire et accélération technologique, Estampille illustre une nouvelle approche de la conformité, qui allie simplicité, certification et création de valeur.

Un positionnement fidèle à l’ADN du Groupe La Poste, acteur historique de la confiance, qui étend désormais son rôle dans le numérique comme garant de la sécurité des échanges, mais aussi moteur d’une gouvernance data responsable.