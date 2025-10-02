IA et formation continue : Edflex lève 15 M€ pour transformer le rôle de la formation en entreprise

La formation professionnelle en entreprise évolue vers un modèle où l’intelligence artificielle n’est plus un simple outil d’optimisation mais un véritable copilote intégré au quotidien des métiers. Avec le lancement d’Edflex Copilot et de premiers scénarios immersifs, la société illustre cette mutation en proposant des expériences d’apprentissage contextualisées, interactives et intégrées aux environnements de travail.

Les fonctionnalités d’IA déployées par Edflex vont dans ce sens : simulations réalistes incluant voix et émotions, analyse fine de la progression, recommandations contextuelles et évaluation automatisée des compétences. Ces évolutions transforment la formation en un processus continu, lié directement aux tâches professionnelles.

Raphaël Droissart, co-fondateur et COO d’Edflex, résume ainsi sa vision : « Nous entrons dans une ère où la formation devient un copilote métier du quotidien, et non plus un simple catalogue actualisé tous les ans. Cette levée nous donne les moyens d’amplifier notre avance en IA appliquée à la formation. Notre ambition : rendre l’apprentissage encore plus impactant, mesurable et accessible, autant pour les apprenants que pour les équipes formation et RH. »

Cette orientation s’accompagne d’un effort d’intégration directe dans les logiciels utilisés par les salariés. Les contenus sont accessibles dans Teams, Workday, SAP ou 360Learning, afin que la formation soit déclenchée au cœur du flux de travail.

Après une première acquisition en Italie en 2024 et l’ouverture d’un bureau en Amérique du Nord en 2025, Edflex déploie des contenus localisés, adaptés aux référentiels métiers et aux réglementations de chaque pays afin de répondre aux attentes de leurs clients. Philippe Riveron, co-fondateur et chairman, explique : « Nos clients opèrent partout dans le monde. Notre objectif est toujours de les accompagner au plus près du terrain, avec des contenus pédagogiques, des équipes et des process adaptés à la fois aux équipes locales, mais aussi aux enjeux globaux auxquels ils font face. »

Cette stratégie vise à positionner Edflex comme un acteur européen capable de rivaliser avec les plateformes américaines et asiatiques de digital learning. La société met en avant un modèle d’agrégation et de curation de contenus qui lui permet de proposer une offre diversifiée et régulièrement actualisée, en s’appuyant sur plus de 10 000 éditeurs et 25 formats de diffusion.

Fondée en 2016 par Clément Meslin, Philippe Riveron, Raphaël Droissart et Rémi Lesaint, Edflex compte plus de 300 entreprises clientes et 1,5 million d’utilisateurs répartis dans 140 pays. Elle emploie plus de 100 collaborateurs en France, Italie, États-Unis et Canada. La société vient de lever 15 millions d’euros auprès de Bpifrance (via son fonds Digital Venture), Educapital, Ternel et Wille Finance. Cette opération porte à 32 millions d’euros le total des fonds levés depuis 2021 et fait suite à l’atteinte de la rentabilité en 2025 sur ses marchés historiques.