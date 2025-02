Edumapper lève 5 millions d’euros pour aider les étudiants à bien choisir leur orientation

Le choix de ses études est le casse tête de nombreux jeunes étudiants, qui doivent faire face à une offre pléthorique et des informations éparses, amenant à des décisions mal éclairées, influencées par des biais ou un manque de visibilité sur les débouchés. En France, plus d’un tiers des étudiants en première année d’université abandonnent ou se réorientent, un chiffre alarmant sur la situation.

Si les plateformes publiques comme Parcoursup centralisent les candidatures, elles ne fournissent ni analyse fine des perspectives d’admission, ni projection réaliste sur l’insertion professionnelle. D’autres services privés existent, mais restent souvent payants, limités à certains cursus ou peu transparents dans leur méthodologie. L’orientation scolaire est un domaine à structurer, où la donnée peut jouer un rôle clé.

Edumapper, une boussole numérique pour les étudiants

Edumapper veut devenir la référence de l’orientation scolaire en France et à l’international. La plateforme, gratuite et ouverte à tous, agrège et structure des données issues des établissements, des parcours d’anciens étudiants et des tendances du marché de l’emploi. Son algorithme évalue les chances d’admission en fonction du profil du candidat et cartographie les débouchés réels de chaque formation. L’objectif : transformer une masse d’informations disparates en une recommandation personnalisée et rationnelle.

La solution couvre l’ensemble du parcours post-bac jusqu’au master et intègre les cursus internationaux. Elle repose sur une approche mêlant intelligence artificielle et analyse prédictive, afin d’offrir aux étudiants un accompagnement fondé sur des faits, et non sur des intuitions.

Un premier financement de 5 millions d’euros

Une équipe fondatrice connue pour avoir créé MeilleursAgents, nous retrouvons ainsi Sébastien de Lafond, Julien Cheyssial et Jordan Sanial. Pour concrétiser leur ambition, la startup vient de lever 5 millions d’euros auprès de daphni, Eurazeo (via HEC Ventures), Ring Capital, Kima Ventures.