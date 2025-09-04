Wooclap lève 25 millions d’euros et confirme sa trajectoire rentable dans l’edtech

Rarement une edtech européenne a suivi un tel chemin, Wooclap, née à Bruxelles en 2015, a bâti sa croissance avec seulement 1,5 million d’euros levés en près de dix ans, jusqu’à atteindre la rentabilité. C’est en position de force que la société vient de conclure un financement de 25 millions d’euros, mené par Impact Expansion, afin d’accélérer son expansion internationale.

Le produit est né d’un constat simple formulé par ses fondateurs, SÉBASTIEN LEBBE et JONATHAN ALZETTA, à savoir maintenir l’attention des étudiants dans un contexte d’enseignement de plus en plus hybride. Wooclap a développé une plateforme interactive qui permet aux enseignants et formateurs d’impliquer leurs audiences grâce à des sondages, quiz et feedbacks en temps réel. Cette approche de la pédagogie active s’est imposée comme un standard, aussi bien dans les amphithéâtres universitaires que dans les salles de formation des entreprises clientes.

Aujourd’hui, la société revendique plus de 50 millions d’utilisateurs dans 150 pays. Elle compte parmi ses clients des universités de référence comme la Sorbonne, Duke ou l’université de Montréal, ainsi que des multinationales telles que TotalEnergies, Vinci ou Parfums Christian Dior.

La stratégie repose sur d’abord l’internationalisation, avec un effort particulier en Amérique du Nord où l’adoption se diffuse rapidement par effet d’entraînement entre universités, ensuite le développement du segment corporate, où les services de formation adoptent de plus en plus l’outil et enfin l’innovation, avec l’intégration de l’IA générative dès 2023 et l’arrivée prochaine d’agents capables de reformuler en direct un QCM selon les réponses des étudiants.

Pour accompagner son développement, une trentaine de recrutements sont prévus dans les mois à venir. Les dirigeants insistent toutefois sur leur volonté de conserver une croissance maîtrisée.

Fondée en 2015 à Bruxelles par SÉBASTIEN LEBBE et JONATHAN ALZETTA, Wooclap a levé 25 millions d’euros en 2025 dans un tour mené par IMPACT EXPANSION, avec la participation de BNP PARIBAS FORTIS, ETHIAS, SECUREX, FINANCE&INVEST.BRUSSELS, PMV, SFPIM et plusieurs familles entrepreneuriales belges dont les MOORTGAT, PÉRIER-D’IETEREN et SIOEN. Cette opération porte le total des fonds levés à 26,7 millions d’euros. Les ressources seront consacrées à l’expansion internationale, au développement du marché corporate et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle.