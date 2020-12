Ekimetrics lève 24 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance

Fondé en 2006, Ekimetrics est spécialisé dans le déploiement de solutions de « Data Science » pour les grands groupes. L’entreprise annonce, aujourd’hui, une levée de fonds de 24 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance. « Le marché arrive à maturité et nous souhaitons accélérer en investissant dans nos solutions technologiques pour proposer de nouvelles offres. Nous voulons accélérer notre internationalisation et gagner des parts de marché notamment aux Etats Unis et en Chine », explique à notre micro Jean-Baptiste Bouzige, cofondateur d’Ekimetrics.

Déjà présent dans ces deux zones géographiques, l’entreprise y augmentera ces équipes pour développer de nouveaux partenariats et convaincre de nouveaux clients. « Depuis notre création, nous connaissons une croissance de 30 à 50% par an. Nous voulons maintenir ce rythme voire l’accélérer. Une croissance externe est envisagée sous cinq ans », nous dévoile Jean-Baptiste Bouzige.

