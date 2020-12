[Webinar] PME : L’art de concevoir votre business plan marketplace sans crise de nerfs

Créer une marketplace est un projet business qui se prépare, se structure et se planifie !

Il est donc essentiel de concevoir un business plan solide pour structurer et valider la viabilité économique de son projet, mais aussi pour démontrer l’attractivité et le potentiel de sa marketplace.

Parce que cet exercice peut se révéler complexe, nous vous proposons un webinar dédié à la création de business plan marketplace.

Au programme :

Pourquoi la création d’une marketplace est un projet business avant tout ?

Que retrouve-t-on dans un business plan marketplace ?

Comment bien articuler le prévisionnel financier de son projet ?

Notre modèle de prévisions financières expliqué pas à pas

… et tout ça, sans crise de nerfs !

Eric Alessandri, CEO de Wizaplace, et Sylvain Bureau, Responsable Professional Services, vous livreront leurs conseils et bonnes pratiques pour construire un business plan solide et évaluer au mieux vos prévisions financières.

Rendez-vous le Jeudi 10 Décembre à 11h !

