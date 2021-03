En Afrique du Sud, les nouvelles règles d’utilisation de WhatsApp ne passent pas

Les autorités sud-africaines se sont dites opposées aux projets du service de messagerie mobile WhatsApp de modifier ses conditions de confidentialité pour partager ses données avec sa maison mère Facebook, estimant qu’elles violent la législation sud-africaine. En janvier WhatsApp a donné un mois à ses quelque deux milliards d’utilisateurs pour accepter de nouvelles conditions d’utilisation lui permettant de partager plus de données avec Facebook, sous peine de ne plus pouvoir accéder à leur compte.

Face au tollé mondial et aux craintes exprimées par les utilisateurs concernant leurs données personnelles, WhatsApp a retardé de trois mois, au 15 mai, la date limite pour les accepter, le temps de tenter de rassurer. Le régulateur de l’Information d’Afrique du Sud (IR) a estimé mercredi que les nouvelles conditions d’utilisation que WhatsApp veut imposer à ses utilisateurs violaient la loi sud-africaine sur la protection des informations personnelles.

« WhatsApp ne peut pas, sans l’autorisation préalable de l’IR (…) traiter la moindre coordonnée de ses utilisateurs pour un but autre que celui pour lequel le numéro était spécifiquement prévu lorsqu’il a été enregistré », indique l’IR dans un communiqué. Il s’est également dit « très inquiet » du fait que les utilisateurs de l’Union européenne, protégés par la législation et donc exemptés de l’obligation d’adhérer à ces nouvelles conditions, bénéficient de fait d’une meilleure protection de leur vie privée que les utilisateurs africains.

Une législation «très similaire à celle de l’UE»

« Notre législation est très similaire à celle de l’UE », a souligné le patron de l’IR, Pansy Tlakula, « nous ne comprenons pas pourquoi Facebook a adopté cette différenciation entre l’Europe et l’Afrique ». L’IR indique avoir invité Facebook à une rencontre pour en discuter et s’assurer de la conformité des nouvelles conditions d’utilisation à la loi sud-africaine. Selon ces nouvelles conditions d’utilisation, les commerçants conversant sur WhatApp avec des clients pourront partager des données avec Facebook, permettant au groupe de mieux cibler la publicité.

WhatsApp a défendu ces nouvelles règles, assurant qu’elles n’affectaient pas la confidentialité des messages échangés avec amis et famille, mais étaient avant tout destinées à aider les entreprises à mieux communiquer avec leurs clients via la plateforme, notamment pour leur permettre d’y vendre directement leurs produits. Mi-février, Facebook avait temporairement bloqué en Australie l’accès aux contenus d’actualité sur le réseau social pour montrer son opposition à une loi sur le point d’être votée et visant à contraindre les géants des nouvelles technologies à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus. Un accord avait finalement été trouvé entre le gouvernement australien et Facebook et l’accès aux contenus rétablis.