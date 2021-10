En France, le capital-investissement atteint des records au premier semestre

Les sociétés de capital-investissement, qui avaient déjà bien résisté aux conséquences de la pandémie de Covid-19 en 2020, ont investi des montants record au cours du premier semestre, constate France Invest dans une étude parue mercredi. Les montants investis s’élèvent à 10,5 milliards d’euros lors des six premiers mois de l’année, soit une progression de 35% par rapport à la même période de 2020, où le niveau était comparable à celui de 2019, calcule l’organisation qui regroupe des sociétés de capital-investissement actives en France et a réalisé cette étude avec le groupe Grant Thornton.

Les levées de capitaux en forte hausse sur un an

Ce niveau est à un record pour un premier semestre, a confirmé à l’AFP France Invest. Les fonds ont été alloués à 1 167 entreprises, un peu plus que la moyenne des cinq dernières années. Le montant moyen d’investissement est en forte hausse, à 9 millions d’euros (+22%). La tendance est marquée pour les opérations supérieures à cinq millions d’euros, précise l’étude. La santé et le numérique « ont confirmé leur attractivité », note France Invest, alors que les investissements en capital-innovation, c’est-à-dire dans des starts-up et des PME à fort potentiel, sont en nette hausse (560 entreprises concernées, soit une hausse de 20% par rapport à 2020). Les levées de capitaux sont également en forte hausse sur un an, à 10 milliards d’euros.

« La part des particuliers et des ‘family offices’ augmente dans les levées de capitaux des fonds de capital-investissement, ce qui confirme l’intérêt des particuliers pour l’investissement dans les start-up, PME et ETI » (entreprises de taille intermédiaire), se satisfait Claire Chabrier, présidente de France Invest, citée dans le communiqué. Ils concernent 1,7 milliard d’euros levés, en hausse de 57% sur un an. Mais Thierry Dartus, associé chez Grant Thornton, craint que « les difficultés d’approvisionnement », causées par « la pénurie de certaines matières premières ou produits manufacturés » ne viennent diminuer la dynamique pour le reste de l’année. Sur l’ensemble 2020, les fonds investis avaient atteint 17,8 milliards d’euros, en baisse de 8% sur un an.