Voyages d’affaires : TripActions lève 275 millions de dollars auprès de Greenoaks

Depuis la pandémie, de plus en plus d’entreprises cherchent de nouvelles solutions de gestion des voyages. Pour répondre à leur demande, TripActions lève 275 millions de dollars en série F auprès de Greenoaks, avec la participation d’Elad Gil, de Base Partners et de tous les principaux investisseurs déjà présents. La startup basée à Palo Alto est désormais valorisée à 7,25 milliards de dollars, contre 4 milliards en 2019. Financé notamment par Andreessen Horowitz et Lightspeed Venture Partners, Trip Actions a levé depuis son lancement 1,5 milliard de dollars.

Fondé en 2015 par Ariel Cohen et Ilan Twig, Trip Actions a développé une plateforme pour simplifier et réduire considérablement le temps de la réservation de voyages d’affaires. Concrètement, la plateforme propose aux employés de composer leur voyage à la carte grâce à un éventail complet d’options. La startup les aide également à identifier des bons plans, en ce qui concerne les vols et hôtels. Une formule gagnante pour Trip Actions qui connaît une forte accélération aux États-Unis et qui peut compter sur sa plateforme de gestion des dépenses, TripActions Liquid.

La startup revendique en effet une croissance de plus de 500% du volume de transactions et de près de 400% du nombre d’utilisateurs actifs sur sa plateforme TripActions Liquid. Parmi les dernières entreprises clientes figurent Heineken, Crate & Barrel et Snowflake. «Avec TripActions Liquid, nous débloquons une nouvelle visibilité sur les dépenses, ce qui nous permet de transformer les données en décisions pertinentes, le tout avec une efficacité et une maîtrise des coûts qui n’étaient pas envisageables avec les solutions traditionnelles», déclare Robin Bell, consultant en approvisionnement chez Epicor Software.

Sur ce marché, TripActions doit faire face à des acteurs comme TravelBank, qui a levé 25 millions de dollars en août 2017. En France, la startup Fairjungle a développé une plateforme pour permettre aux voyageurs d’affaires de réserver tous leurs déplacements sur une seule interface en quelques clics, tout en faisant économiser à l’entreprise entre 20% et 25% sur son budget voyage.

TripActions : les données clés

Fondateurs : Ariel Cohen et Ilan Twig

Création : 2015

Siège social : Palo Alto

Activité : réservation de voyages professionnels