En France, les cyberattaques ne cessent d’augmenter

Les cyber-pompiers de l’Anssi, le gardien de la sécurité informatique française, ont vu une nouvelle fois augmenter leur nombre d’interventions majeures en 2019, a indiqué l’agence dans son rapport annuel publié mercredi. Le nombre « d’opérations de cyberdéfense », opérations maximales en terme d’enjeu de sécurité nationale et de moyens engagés, est passé à 16 en 2019, contre 14 en 2018 et 12 en 2017, selon ce rapport publié dans la nouvelle revue annuelle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, « les Papiers numériques ».

L’Anssi ne livre aucun détail sur ces opérations, dont certaines ne sont pas portées à la connaissance du public. Mais la plus emblématique en 2019 a été celle engagée pour venir au secours du CHU de Rouen, ciblé par un rançongiciel le week-end du 16 et 17 novembre 2019. Une cinquantaine d’agents de l’Anssi avaient été mobilisés sur place et à Paris pour faire face à l’attaque qui a gravement perturbé pendant plusieurs jours le fonctionnement de l’hôpital. « Selon les cas, l’accompagnement de la victime peut durer un jour, un mois ou… un an », écrit l’Anssi dans ses « Papiers numériques ». D’une manière générale, « les attaques pour rançongiciels ont constitué la menace informatique la plus préoccupante en 2019 », indique l’Anssi.

Attaques de grands groupes

Par ailleurs, « les opérations d’espionnage se poursuivent avec une tendance à la hausse » en 2019, tandis que les tensions géopolitiques « ont suscité des opérations de pré-positionnement de codes malveillants, de reconnaissance des systèmes, voire de sabotage », note l’Agence. Enfin, « l’année 2019 a confirmé la montée en puissance des attaques indirectes » sur les grandes organisations, et notamment les grands groupes industriels.

« Pour atteindre leur cible finale, des acteurs étatiques comme cybercriminels font désormais souvent le choix d’attaquer l’une de ses parties prenantes (entreprises de services numériques, fournisseurs d’accès Internet, sociétés d’infogérance…) », souligne l’Anssi. L’Anssi comptait 610 agents au 31 décembre 2019 contre 568 en 2018.