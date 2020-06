Intelligence artificielle: du fantasme dystopique à la réalité du terrain

Depuis plusieurs années, l’intelligence artificielle est le fantasme technologique numéro un dans l’imaginaire collectif. A grand renfort de titres racoleurs et de promesses de singularité technologique, il ne se passe pas une semaine sans un nouvel exploit supposé d’une « IA » devenue meilleure que l’homme, pas une journée sans vidéo de robot révolutionnaire.

Pourtant, la réalité du terrain et de la science est très différente. Derrière quelques exemples très bien enrobés, sciemment par un service marketing, par méconnaissance du sujet ou pour faire la course au clic, la vulgarisation sérieuse peine à se faire entendre.

Quand on parle de reconnaissance faciale et de justice prédictive, il est primordial que les citoyens puissent se saisir des enjeux, et nous en sommes encore très loin. Pour en parler et essayer de trouver des solutions, rencontre avec Benoît Georges, journaliste économique spécialiste des sujets technologiques, mais aussi Clément Delangue, co-fondateur de la startup Hugging Face, et Simon Mueller de The Future Society.

Regards.

