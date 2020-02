Équitation: Seaver lève 1,5 million d’euros pour sa sangle connectée

Seaver, qui conçoit des objets connectés pour les sports équestres, lève 1,5 million d’euros auprès de Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH. La startup avait déjà levé 2 millions d’euros en 2018.

Lancé en 2016 par Zakaria Antar et Pierre-Yves Lalo, Seaver développe une sangle connectée permettant de mesurer les performances et la santé du cheval au travail. La startup normande offre de visionner des données sur le cheval en temps réel, allant de sa fréquence cardiaque au nombre de calories brûlées en passant par sa vitesse, via une application mobile.

Une nouvelle génération d’objets connectés

Sur le marché, d’autres acteurs français tentent de digitaliser le secteur de l’équitation, à l’instar de la startup lilloise Equisense qui a développé un capteur connecté pour mesurer les performances des chevaux et levé 3 millions d’euros en 2016.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Seaver ambitionne de lancer une seconde génération d’objets connectés, inspirés des retours utilisateurs et conçus pour s’adapter au quotidien des cavaliers. La startup normande prévoit notamment de développer un ECG pour détecter les problèmes cardiaques et transmettre les données à un vétérinaire, ainsi qu’un test d’état de forme.

Seaver : les données clés

Fondateurs : Zakaria Antar et Pierre-Yves Lalo

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : SporTech

Activité : sangle connectée permettant de mesurer les performances et la santé du cheval au travail

Financement : 1,5 million d’euros auprès de Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH.