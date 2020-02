Supply chain: Shippeo lève 20 millions d’euros pour suivre le parcours de livraison en temps réel

Shippeo, qui développe une plateforme de visibilité en temps réel des livraisons des marchandises, lève 20 millions d’euros en série B à l’occasion d’un tour de table mené par NGP Capital et ETF Partners, avec la participation de Partech et de Bpifrance via son pôle Digital Ventures.

Lancé en 2014 par Lucien Besse, Brice Hua, Jean-Bastien Dussart, David Barré, Thibaut Morlot et Pierre Khoury, Shippeo développe une solution de suivi en temps réel du transport des marchandises, permettant d‘estimer l’heure d’arriver des livraisons. La startup, qui revendique une solution basée sur l’intelligence artificielle fiable à 98%, compte plus de 50 clients à l’instar de Carrefour, Auchan, Leroy Merlin ou encore Conforama.

Maintenir sa position en Europe

Présent dans 40 pays avec sept bureaux en Europe, Shippeo entend consolider sa présence sur le continent, notamment en recrutant 150 personnes et en investissant en R&D dans les domaines de l’IA et de l’automatisation.

Sur ce marché, on retrouve des startups françaises comme Kronos Care, une solution post-achat pour améliorer le suivi de livraison, ou encore Boxia, une plateforme qui analyse en temps réel les colis expédiés, notifie les clients à chaque étape de la livraison et alerte en cas de problème.

Shippeo : les données clés

Fondateurs : Lucien Besse, Brice Hua, Jean-Bastien Dussart, David Barré, Thibaut Morlot et Pierre Khoury

Création : 2014

Siège social : Paris

Effectifs: 80 collaborateurs

Secteur : supply chain, transport

Activité : plateforme de suivi en temps réel du transport routier de marchandises

Concurrents: Kronos Care, Boxia



Financement : 20 millions d’euros en série B à l’occasion d’un tour de table mené par NGP Capital et ETF Partners, avec la participation de Partech et de Bpifrance via son pôle Digital Ventures.