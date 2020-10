Essity Ventures : accompagner des start-up pour construire le futur de l’hygiène et de la santé

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les produits d’hygiène à usage unique tels que papier toilette, mouchoirs ou encore produits d’hygiène féminine jouent un rôle essentiel pour préserver la santé des Français. Essity, leader mondial en produits et solutions d’hygiène et de santé (Demak’Up, Lotus, Nana, TENA, Tork) a récemment lancé Essity Ventures pour soutenir des start-up désireuses de proposer des solutions d’avenir dans ces domaines.

L’équipe d’Essity Ventures a pour objectif de faire émerger, rayonner et amplifier des solutions innovantes en favorisant les investissements, les collaborations et les partenariats prometteurs avec des start-up dans les domaines de l’hygiène et de la santé. « Fidèles à notre vision pour améliorer le bien-être grâce à des solutions essentielles d’hygiène et de santé, nous créons des partenariats d’avenir. Nous cherchons à aider des start-ups, y compris pendant la période difficile que nous traversons, alors que les financements se font plus rares », indique Marie-Laure Mahé, responsable du programme Essity Ventures.

Essity Ventures se concentre dans les domaines suivants : technologies durables, hygiène et protections périodiques féminines, solutions facilitant la commercialisation des produits (go-to-market) et innovations liées à la gestion des données. A ce titre, Essity Ventures vient de créer un partenariat avec Endometrix pour permettre aux femmes atteintes d’endométriose de recevoir les soins de santé qu’elles méritent. « Nous réduisons constamment l’empreinte écologique des solutions que nous proposons depuis la conception jusqu’à la consommation des produits. C’est pourquoi, nous cherchons par exemple à créer des partenariats avec de jeunes entreprises innovant dans les produits organiques et sans plastique, les fibres et matériaux alternatifs, les projets d’économie circulaire », précise Marie-Laure Mahé.

Essity Ventures représente une équipe d’une dizaine de personnes implantée dans toute l’Europe qui accompagne les entreprises dans différents domaines tels que le marketing, la vente ou la stratégie. « Au-delà d’un apport en capital, les start-ups ont besoin de bien d’autres ressources telles que des conseils d’experts, la recherches de nouvelles synergies ou encore la mise en place d’outils commerciaux de premier plan. C’est aussi tout cela Essity Ventures », conclut Marie-Laure Mahé.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Marie-Laure Mahé, responsable du programme Essity Ventures :