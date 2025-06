Sword Health lève 34,6 millions d’euros et dévoile Mind, sa nouvelle offensive IA dans la santé mentale

Après s’être attaqué à la prise en charge de la douleur physique, la healthtech portugaise Sword Health entend bousculer les standards de la santé mentale. L’entreprise a dévoilé Mind, une solution de soin fondée sur l’intelligence artificielle, pensée pour offrir un accompagnement mental continu et personnalisé. Elle s’appuie sur trois innovations majeures, un agent conversationnel baptisé Phoenix, un capteur physiologique propriétaire (M-band), et un suivi quotidien assuré par des psychologues. Une approche radicalement différente du modèle dominant de la thérapie en 40 minutes hebdomadaires.

« Nous avons reconstruit la délivrance des soins depuis la base, en remplaçant un modèle centenaire, lourd en main-d’œuvre, par une IA qui lève les barrières à un soin de qualité mondiale, accessible à tous ceux qui en ont besoin », affirme Virgilio Bento, fondateur et CEO de Sword Health. « Ce financement est une étape décisive pour approfondir notre recherche en IA et attaquer de nouveaux verticaux, notamment la santé mentale, encore dominée par des modèles inefficaces. »

IA proactive, capteurs contextuels et psychologues intégrés

La promesse de Mind repose sur une vision critique du paradigme thérapeutique actuel. Selon Sword, les approches classiques, fondées sur des sessions ponctuelles et planifiées, ne captent qu’une fraction de l’expérience vécue par les patients. À l’inverse, Mind propose un modèle proactif, capable d’intervenir à tout moment de la journée, en fonction des signaux physiologiques, émotionnels ou environnementaux.

L’agent Phoenix adapte les échanges et les conseils en fonction du contexte de vie, tandis que le capteur M-band enregistre en temps réel des indicateurs de stress, de sommeil ou d’activité physique. Les cliniciens, titulaires d’un doctorat en psychologie, sont impliqués dans le processus de soin, en coordination avec l’IA, pour préserver la dimension humaine et clinique.

Sword revendique ainsi un changement d’échelle dans l’accès au soin, visant à sortir la santé mentale de l’épisodique, du fragmenté et de l’inégal.

Un marché sous tension, entre bien-être et santé clinique

Le lancement de Mind intervient dans un paysage où la santé mentale est devenue l’un des segments les plus disputés de la tech santé. En France, des acteurs comme Teale ou moka.care se sont positionnés sur le segment de la qualité de vie au travail (QVT), via des plateformes de prévention, de coaching ou de mise en relation avec des thérapeutes. Si leur approche répond à des besoins en entreprise, elle reste centrée sur des dispositifs RH ou des logiques de bien-être.

Aux États-Unis, des plateformes comme Lyra Health ou Headspace Health misent sur la généralisation des soins psychologiques par voie numérique. Des modèles comme Woebot Health ou Wysa vont plus loin dans l’automatisation avec des agents IA thérapeutiques, mais peinent à combiner supervision clinique, contextualisation et qualité scientifique.

Sword Health entend précisément occuper cette faille, celle d’un soin mental médicalisé, proactif et contextuel, articulé autour d’un socle technologique breveté. « En fusionnant IA avancée et expertise clinique humaine, l’entreprise réinvente tout le continuum de soin », estime Chris Bischoff, managing director chez General Catalyst et membre du board de Sword.

Une stratégie globale, une ambition industrielle

Avec plus de 6,5 millions de sessions IA réalisées depuis 2020 et 500 000 patients traités à travers trois continents, Sword Health affirme avoir permis à ses clients d’éviter près de 865 millions d’euros de dépenses médicales. Son modèle B2B, destiné aux assureurs, employeurs auto-assurés et systèmes de santé publique, repose sur la promesse d’un retour sur investissement mesurable, et d’un accès élargi à des soins experts à coût réduit.

La solution Mind s’inscrit dans une stratégie de généralisation de son « AI Care Model », désormais étendu à la santé mentale après la douleur physique, la santé pelvienne et la rééducation fonctionnelle. L’entreprise affiche une volonté claire de structurer une filière IA médicale globale, reposant sur des bases cliniques solides et une propriété technologique intégrale.

Une levée de 34,6 millions d’euros pour soutenir l’IA et l’expansion

Fondée en 2015 à Porto par VIRGILIO BENTO, Sword Health a levé 34,6 millions d’euros dans un nouveau tour de table, valorisant l’entreprise à 3,4 milliards d’euros. Le tour est mené par GENERAL CATALYST, avec la participation de KHOSLA VENTURES, COMCAST VENTURES, LINCE CAPITAL, OXY CAPITAL, ARMILAR, INDICO CAPITAL et SHILLING. Cette levée porte le total des fonds levés à 259 millions d’euros. L’entreprise prévoit d’utiliser ces capitaux pour soutenir sa stratégie d’acquisitions, renforcer ses capacités de recherche en IA fondamentale et poursuivre son expansion géographique.