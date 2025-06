Petit BamBou acquiert HypnoTidoo et s’ouvre à la santé mentale des enfants

L’application de méditation Petit BamBou fait un pas décisif vers le public jeunesse en annonçant l’acquisition d’HypnoTidoo, pionnière française de l’hypnose pour enfants. Cette opération marque l’entrée du leader européen de la pleine conscience dans le champ du bien-être mental des plus jeunes.

À partir de septembre 2025, plus de cent nouvelles séances audio seront intégrées à l’application. Conçues spécifiquement pour les enfants, elles abordent le sommeil, la concentration, la gestion des émotions et la confiance en soi. Ces contenus sont issus du travail de Margaux Bienvenu, docteure en psychologie et cofondatrice d’HypnoTidoo, dont l’approche audio est reconnue pour sa capacité à accompagner les jeunes dans leur équilibre émotionnel.

« Cette opération traduit notre volonté d’élargir notre champ d’action tout en restant fidèles à notre mission : rendre les outils de bien-être mental accessibles au plus grand nombre. Grâce à l’expertise de Margaux Bienvenu et à son approche audio innovante, nous enrichissons notre offre avec des contenus à la fois ludiques et profondément adaptés aux besoins des plus jeunes » déclare Vincent Bouton, directeur général de Petit BamBou.

L’enjeu est d’autant plus stratégique que la santé mentale des enfants s’impose comme une priorité sociétale. Déclarée grande cause nationale en 2025, elle suscite une demande croissante pour des outils accessibles, éducatifs et non médicamenteux. Dans ce contexte, l’audio-thérapie offre une modalité d’intervention souple, sans écran, adaptée aux usages domestiques et scolaires. Petit BamBou, qui revendique 12 millions d’utilisateurs dans 191 pays, entend capitaliser sur cette acquisition pour élargir son spectre d’intervention vers la parentalité et l’éducation émotionnelle.

L’intégration d’HypnoTidoo marque aussi un virage vers une logique de plateformisation du bien-être mental. Avec plus de 1 400 séances disponibles en six langues, l’application construit un écosystème qui dépasse la seule méditation pour englober respiration, hypnose, programmes familiaux, et bientôt peut-être, contenus à destination des enseignants ou des soignants.

Fondée en 2015, Petit BamBou s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du mieux-être numérique en Europe. L’acquisition d’HypnoTidoo, fondée par Margaux Bienvenu, s’inscrit dans une stratégie plus large de croissance externe visant à diversifier l’offre et répondre aux nouveaux usages. Aucun montant n’a été communiqué pour cette opération.