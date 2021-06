[Événement] Asia Loopers Inde: comment développer son entreprise sur ce marché de 1,3 milliard de consommateurs

China Connect, l’évènement incontournable pour développer son entreprise en Chine fondé par Laura de Carayon, devient Asia Loopers et dédie son premier sujet au marketing digital indien. L’évènement, entièrement en ligne, se tiendra le 8 juillet 2021.

Après la Chine, Laure de Carayon s’intéresse au deuxième pays le plus peuplé du monde. Avec 600 millions de personnes de moins de 30 ans, l’Inde devrait être le deuxième contributeur à la croissance du PIB après la Chine, jusqu’en 2025. Parmi les grandes tendances, l’e-commerce sera un secteur porteur dans le pays puisqu’il devrait connaître une croissance de 1 200 % d’ici 2026, selon Asia Loopers.

Pour les entreprises souhaitant se faire une place sur le marché indien, cet événement est l’occasion d’en apprendre plus sur le dialogue indo-pacifique, le commerce et les investissements entre la France et l’Inde, de voir décrypter les stratégies omni-canal de l’Inde dans le luxe, ou encore de comprendre les consommateurs indiens dans un monde post-Covid.

Concernant les intervenants, on retrouvera notamment Sir Martin Sorrell, fondateur et président exécutif de S4 Capital, Gitanjali Saxena, Business Head de Tata Click Luxury, Sankalp Mehrotra, Senior Director Monetization chez Flipkart, ou encore Sruthi Gottipati, directrice générale et rédactrice en chef de Brut India.

S’inscrire

Informations pratiques