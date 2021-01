[Evénement Virtuel]

Et si le SEO (re)devenait votre meilleur levier de croissance digitale en 2021 ?

Le SEO est la source principale des audiences, le plus rentable, annoncé mort chaque 1er janvier, mais toujours en tête le 31 décembre suivant, son budget reste trop souvent le plus modeste, quand il n’est pas simplement sacrifié ou oublié par inadvertance.

S’il ne s’agit pas d’une nouvelle source d’audience, le SEO reste cantonné, chez les grands annonceurs, à des budgets et des rôles bien en-dessous de sa valeur et de son potentiel économique.

Le SEO mute constamment, et portera sans doute encore en 2021 les plus belles performances !

Le contenu et le linking, résumés chacun en un mot, présentent des variétés et une complexité réelle, et ce sont pourtant ces 2 leviers les principaux carburants d’une stratégie SEO performante. Si les maîtriser reste complexe, faire évoluer leurs pratiques reste un enjeu de taille pour ne pas se faire dépasser par les concurrents, ou pas Google lui-même.

Ne pas se faire dépasser, ne pas se faire battre. Oui, le SEO n’est pas un concours de beauté, le SEO est un sport de combat. Combat contre les concurrents qui gagnent des positions à chaque fois que l’on en perd. Le SEO étant un jeu à somme nulle, tout ce qui est gagné l’est au détriment des autres joueurs, et d’une certaine manière au détriment de Google.

Dans ce jeu, on doit prendre le maximum, sans contrepartie : multi affichages, top positions, visibilité, trafic etc.

Pour répondre à toutes vos questions sur le SEO, CyberCité organise les 19 et 20 Janvier 2021 2 journées BIG SEO !

Pendant deux jours, le SEO sera à l’honneur.

15 webinars se tiendront et seront animés par les meilleurs experts du marché, sur l’ensemble des sujets majeurs du SEO : stratégie de contenu et de linking, SEO techniques, Web Core Vitals, refontede site, CMS, SEO-friendly…

Nous vous proposerons également des conférences autour de la Data-SEO et de l’Analytics, parce que mesurer sa performance SEO et avoir les bons KPI est indispensable, mais aussi des conférences autour de la convergence SEO/SEA/Média.

La question économique du SEO sera abordée au travers de retours d’expériences de clients et de cas concrets illustrés par leurs ROI. Le rendement du SEO sera aussi analysé au travers de sa rentabilité et de ses coûts. Combien rapporte le SEO ? Combien il coûte ? Ces questions restant souvent floues et limitées à des expériences réduites chez les annonceurs.

Des experts reconnus interviendront sur ces webinars : Oliver Andrieu (Abondance), Stéphane Rios de Fasterize, Semrush, et bien sûr, les experts CyberCité.

En résumé !

Pourquoi Big Seo ?

Pour découvrir et mettre en œuvre les stratégies et les techniques SEO les plus abouties &

innovantes, et renouer avec une croissance digitale forte et rentable.

Pour découvrir des expériences clients et des expertises techniques diversifiées.

Pour qui ?

BIG SEO est un cycle de deux jours de webinars autour du SEO et des stratégies d’audience à

destination des Directions Marketing, Communication et Digitales

Pour les E-commerçants, les retailers, les groupes internationaux, les annonceurs BtoB etc.

Quand ?

Mardi 19 et mercredi 20 Janvier 2021

De 10.00 à 17.00

Pour voir le programme complet:

