Évènements en ligne: Livestorm lève 30 millions de dollars auprès d’Aglaé Ventures et Bpifrance

Depuis les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, les outils de visioconférence se démocratisent dans tous les secteurs, devenant de plus en plus indispensables aux entreprises. C’est dans ce contexte que le Français Livestorm a réalisé un tour de table de 30 millions de dollars en série B, mené par Aglaé Ventures et Bpifrance Digital Venture, avec la participation de Raise Ventures et du fonds européen IDInvest. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à près 35 millions de dollars. Pour rappel, Livestorm avait levé 4,6 millions d’euros en septembre 2019, et confie avoir multiplié son chiffre d’affaire par huit depuis.

Lancé en 2016 par Gilles Bertaux, Robin Lambert, Tom Forlini et Vincent Garreau, Livestorm développe une plateforme de communication vidéo à destination des entreprises. Elle leur permet notamment de réaliser des webinars en direct ou pré-enregistrés, ainsi que des entretiens vidéo ou autres évènements en ligne de 2 à 1 000 participants. Pour se démarquer davantage de ses concurrents, Livestorm propose une solution d’organisation tout-en-un, qui va de la promotion de l’évènement jusqu’à l’analyse des performances.

Un contexte favorable

« La vidéo et les événements en ligne sont devenus essentiels en 2020, et cette tendance va perdurer », commente Cyril Guenoun, Associé chez Aglaé Ventures. « Avec toutes ses fonctionnalités intégrées, Livestorm répond aux besoins des professionnels du marketing, de la vente, du service client ou encore des ressources humaines pour intégrer étroitement la vidéo dans leurs stratégies de communication. » Aidé par le contexte, la startup française revendique à ce jour un million d’utilisateurs connectés par mois sur sa plateforme et 3 500 entreprises clientes, dont 70% à l’étranger. Sur ce secteur, elle fait face à la concurrence de l’Américain Zoom, considéré comme le logiciel star du confinement avec ses 663 de millions de dollars de chiffre d’affaires réalisés entre avril à juin 2020.

« Le contexte inédit a profondément changé le marché et impacté durablement les usages de la vidéo en entreprise », explique Gilles Bertaux, PDG et co-fondateur de Livestorm. « Nous collaborons aujourd’hui avec de nouvelles typologies d’entreprises, qui étaient il y encore quelques mois, dépourvues d’outils de communication vidéo (institutions, ministères, hôpitaux, etc). Nos solutions doivent donc répondre à leurs nouveaux besoins et usages. »

Un écosystème d’intégrations pour la communication vidéo?

Déjà présent dans une centaine de pays, Livestorm ambitionne désormais de profiter de l’essor des outils de communication vidéo pour accélérer son développement, notamment aux États-Unis, où il entend renforcer sa stratégie d’expansion commerciale. La startup souhaite également créer des nouvelles fonctionnalités, mettre en place un écosystème d’intégrations entièrement dédié à la communication vidéo, et lancer des offres répondant aux problématiques des très grandes entreprises.

« Nous allons développer une marketplace d’intégrations pour notre plateforme, un écosystème où les développeurs pourront facilement développer leur application afin de tirer profit au maximum de Livestorm », explique Gilles Bertaux. « Pour soutenir cette très forte demande, nous allons recruter une centaine de talents en France, en Europe et aux États-Unis dans les 12 prochains mois ».

Livestorm : les données clés

Fondateurs : Gilles Bertaux, Robin Lambert, Tom Forlini et Vincent Garreau

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : visioconférence B2B

Financement : 30 millions de dollars en série B auprès d‘Aglaé Ventures et BPIfrance Digital Venture, avec la participation de Raise Ventures et du fonds européen IDInvest.