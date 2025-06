EVENT 📆 Brevo, Qonto, Stoïk : leurs VP dévoilent leurs stratégies pour réussir en Allemagne

Le 17 juin 2025, Paris accueillera un événement incontournable pour les professionnels du marketing et les dirigeants d’entreprises en quête d’expansion internationale : Next Market Live – Allemagne.

Organisé par Weglot en partenariat avec Brevo et Wyngs, cet événement se tiendra au 17 Rue de Salneuve, dans le 17e arrondissement de Paris, de 17h à 21h30.

L’Allemagne, un marché stratégique à conquérir.

L’Allemagne représente souvent la première étape naturelle pour les entreprises françaises souhaitant s’étendre à l’international. Cependant, ce marché exigeant nécessite une compréhension approfondie et une adaptation stratégique. Next Market Live offre une opportunité unique d’explorer les défis et les opportunités liés à cette expansion.

L’IA au service de la stratégie Go-To-Market.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle redéfinit les approches marketing, il est crucial de s’adapter rapidement sans perdre l’essence de sa marque. L’événement mettra en lumière comment des entreprises combinent des outils pilotés par l’IA et l’intelligence humaine pour bâtir une marque forte sur un nouveau marché.

Intervenants.

Armand Thiberge , Fondateur & CEO de Brevo

, Fondateur & CEO de Brevo Agata Hidalgo , European Affairs Lead chez France Digitale

, European Affairs Lead chez France Digitale Benjamin Romberg , Head of Global Communication chez Qonto

, Head of Global Communication chez Qonto Franziska Geier , Managing Director chez Stoïk GmbH

, Managing Director chez Stoïk GmbH …

Pourquoi participer ?

Next Market Live est conçu pour offrir des réponses concrètes aux questions clés liées à l’expansion en Allemagne. Les participants bénéficieront de :

Discussions en tête-à -tête, présentations concrètes et sessions de Q&A.

Une vision honnête et sans filtre de l’expansion vers l’Allemagne, racontée par des pairs ayant relevé ce défi.

Opportunités de networking avec les intervenants et les participants autour d’un verre.

