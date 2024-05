Event : SEA & Data Power Day, optimiser les performances de vos campagnes SEA

L’évènement incontournable, organisé par notre partenaire CyberCité, pour optimiser les performances de vos campagnes SEA, et révéler le pouvoir de vos données.

SEA, MÉDIA, DATA, ANALYTICS, GOOGLE ANALYTICS, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AUDIT, CRÉA, CONTENUS, DATAVIZ.

Cette journée de 7 conférences sera entièrement dédiée à la Data, carburant de toute stratégie Marketing performante, et au SEA, levier d’acquisition indispensable pour toucher ses audiences, optimiser sa visibilité et sa notoriété et ainsi développer votre business.

Au programme de cet évènement, une série de webinars 100% en ligne, animés par les expert.e.s CyberCité, qui couvriront un large éventail de sujets majeurs, sous le prisme de l’IA qui sera au cœur de la journée :

L’analyse de données dans Google Analytics 4, l’audit du tunnel en e-commerce, l’audit et l’analyse de formulaire, nous verrons aussi comment mieux mesurer la rentabilité de vos campagnes SEA à l’ère de la privacy, puis nous verrons les nouveaux enjeux et le rôle de l’agence Média à l’ère de l’IA, puis nous vous proposerons une conférence pour comprendre les IA Powered Campaigns de Google.

Enfin, notre partenaire MadMix vous présentera sa solution pour maitriser votre flow de production de contenus.

🚀 L’objectif de SEA & Data Power Day ?

Partager avec vous les dernières tendances liées à l’IA, vous apporter des éclairages précis sur l’analyse de la Data et sur les évolutions du paysage publicitaire, et voir ensemble quels sont les défis à relever dans ce nouvel environnement.

Les expert.e.s vous partageront leurs meilleurs conseils pour concevoir et mettre en place des stratégies Marketing innovantes, pertinentes et performantes.

Comment bien analyser et exploiter sa Data ? Comment mieux mesurer les performances de vos campagnes publicitaires ? Comment être encore plus créatif dans la production de vos contenus ? Comment mieux comprendre et ainsi toucher vos audiences ? Quelles sont les solutions innovantes pour maintenir pertinence et fiabilité dans l’analyse de vos campagnes publicitaires ? Et quel est l’apport de l’IA dans tout ça ?

Autant de questions auxquelles nous répondrons !

Chaque webinar sera enrichi d’expériences clients et de cas concrets, offrant des perspectives pratiques pour comprendre comment tirer pleinement parti de la Data et de l’IA pour mettre en place des campagnes publicitaires efficaces, au service de votre performance digitale.

