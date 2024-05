3 nouvelles acquisitions pour TRAVELSOFT / IA générative pas prête à être généralisée dans l’administration française / L’IA repose sur la surveillance de masse

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le recours à l’IA générative n’est pas prêt à être généralisé dans l’administration française

L’administration française va étendre dans les prochains mois son recours à l’intelligence artificielle (IA) générative pour répondre aux demandes des usagers, mais ne prévoit pour l’heure pas d' »imposer » son utilisation à tous ses agents, a indiqué jeudi le gouvernement.

Un peu plus de six mois après le lancement d’une expérimentation destinée à utiliser l’IA générative pour répondre plus rapidement aux usagers, « on n’est pas encore assez matures » pour l’imposer à tous les agents de la fonction publique, a estimé le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini lors d’un échange avec des journalistes au salon VivaTech à Paris.

Stanislas Guerini a néanmoins mis en avant un délai de réponse aux usagers passé de 13 à 3 jours pour les quelque 2.000 agents volontaires pour participer à l’expérimentation.

Selon le ministre, les « trois quarts » de ces agents volontaires utiliseraient désormais la proposition de réponse aux usagers qui leur est offerte par l’IA générative sans la modifier.

L’outil d’IA générative développé par l’Etat, Albert, va cependant prochainement être intégré à la messagerie interne des agents de l’Etat, Tchap.

« On va démultiplier les cas d’usage d’Albert, sous un format d’expérimentation » plutôt que sous la contrainte, a expliqué jeudi M. Guerini.

« La réalité, c’est qu’on utilise déjà l’IA dans les services publics », a constaté le ministre, jugeant dépassé le débat sur l’opportunité de se saisir de cette technologie dans l’administration.

Droits voisins: coup de semonce pour X, qui va devoir communiquer ses revenus à des médias

La justice française a ordonné jeudi à X (ex-Twitter) de fournir à une dizaine de médias, dont l’AFP, des données commerciales pour évaluer les revenus générés par leurs contenus. Le conflit porte sur les droits voisins du droit d’auteur, étendus aux plateformes numériques en 2019 par une directive européenne. Les médias, dont Le Monde et Le Figaro, réclament la transparence sur les vues, les taux de clics, les engagements et les revenus publicitaires associés à leurs publications depuis 2019. La décision vise à permettre une évaluation transparente de la rémunération due aux médias. X doit communiquer ces informations sous deux mois.

Suite à la polémique (cf notre good morning de mardi dernier )OpenAI a annoncé la levée des clauses de non-dénigrement intégré dans les contrats de travail de la majorité de ses anciens employés. En outre, l’entreprise a confirmé qu’elle ne chercherait pas à annuler les actions acquises par les employés. SPOTIFY a informé ses clients que son accessoire pour tableau de bord, Car Thing, cessera de fonctionner à partir du 9 décembre, moins d’un an après sa mise en vente. L’entreprise n’a pas proposé de remboursement pour cet appareil. iFixit et Samsung ont annoncé la fin de leur partenariat de réparation après deux années de collaboration. Kyle Wiens, le PDG d’iFixit, a déclaré sans ménagement que « Samsung ne semble pas intéressé à permettre la réparation à grande échelle ». Alphabet et Meta ont entamé des discussions avec des studios hollywoodiens pour obtenir des licences de contenu destinées à leurs outils de génération de vidéos par intelligence artificielle. L’objectif est d’intégrer du contenu de haute qualité dans ces nouvelles technologies pour améliorer les capacités de génération vidéo automatisée. Selon THE INFORMATION, Meta envisagerait de proposer une version avancée de Meta AI moyennant finance, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version standard. Foursquare a annoncé le licenciement de 105 employés dans le cadre de ses efforts de reduction des couts.



+ LA MINUTE CYBER

L'écosystème français d'innovation en cybersécurité continue de croître malgré un contexte économique difficile Pour la sixième année consécutive, Wavestone, en partenariat avec Bpifrance, publie son Radar de l'innovation cybersécurité français. Cette étude, qui couvre la période du 1er juin 2023 au 15 mai 2024, révèle que l'écosystème français continue de se développer avec 167 startups et 42 scale-ups, soit une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Malgré un ralentissement des investissements depuis fin 2023, l'écosystème reste dynamique. 49 nouvelles startups ont rejoint le radar, et 11 structures se sont spécialisées dans la sécurisation des modèles d'intelligence artificielle. Les levées de fonds, bien que moins importantes que les années précédentes, totalisent 188 millions d'euros, un retour à la réalité après deux années exceptionnelles. L'importance de l'innovation se confirme avec 53% des nouvelles startups proposant des solutions inédites et 64% des produits des scale-ups considérés comme très différenciants. L'internationalisation est également un L'écosystème a embrassé les nouveaux enjeux de l'IA et des réglementations comme la directive NIS2. L'arrivée de cette directive constitue une opportunité de croissance, notamment pour les PME et ETI qui doivent se conformer aux nouvelles exigences de sécurité. Les startups françaises continuent d'exceller en cryptographie, un domaine crucial avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Des entreprises comme Zama se positionnent en leaders, ayant réussi des levées de fonds significatives. Les systèmes de l'opérateur hospitalier américain Ascension, qui compte environ 140 hôpitaux, restent paralysés après une cyberattaque survenue le 8 mai Les systèmes d'Ascension, un important opérateur hospitalier américain avec environ 140 hôpitaux, sont toujours paralysés à la suite d'une cyberattaque survenue le 8 mai. Cet incident, similaire à celui qui a récemment touché Change Healthcare, a gravement affecté les opérations de l'organisation. Les détails spécifiques de l'attaque n'ont pas encore été révélés, mais les conséquences sur les services hospitaliers et les soins aux patients sont préoccupantes. Les équipes techniques travaillent sans relâche pour rétablir les systèmes, mais aucune date de rétablissement complète n'a encore été annoncée. THALES a annoncé qu'il accompagnera INFRABEL le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, pour renforcer la cybersécurité de ses systèmes et infrastructures critiques. Face à l'augmentation des menaces numériques, Thales a remporté un contrat de 20 millions d'euros sur cinq ans pour ce projet. + NUMBERS

Réseaux sociaux : Le virage vers la vidéo et la consommation média La transformation de l'usage des RÉSEAUX SOCIAUX s'illustre entre autres par une augmentation de 42 % du temps passé sur les applications sociales Android depuis 2020, culminant à 2,3 trillions d'heures. Le format vidéo s'impose, avec les Américains, consacrant 40 des 64 minutes quotidiennes sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, contre seulement 28 minutes il y a 3 ans. Cette évolution est notamment portée par l'ascension de TikTok, qui a remodelé l'engagement des utilisateurs vers une consommation de contenu plus passive. En parallèle, l'intérêt pour les contenus personnels et politiques s'affaiblit, avec une baisse notable de la participation active : en 2018, 26 % des personnes partageaient des articles d'actualité sur les réseaux sociaux au moins 1 fois par semaine, contre seulement 19 % récemment, selon une étude de l'Institut Reuters. + LEVEES DE FONDS

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

ATROPOS HEALTH une startup spécialisée dans les chatbots d’intelligence artificielle destinés aux cliniciens, a levé 33 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B mené par Valtruis. La technologie d’Atropos Health permet aux professionnels de santé de générer rapidement et à grande échelle des études observationnelles basées sur des données du monde réel.

Alibaba a levé 4,5 milliards de dollars par le biais d’une vente d’obligations convertibles, l’une des plus importantes de ces dernières années. Cette levée de fonds intervient peu après l’offre de 1,75 milliard de dollars de son concurrent JD.com.

a16z, Sequoia Capital et Tribe Capital ont annoncé leur engagement à participer au nouveau tour de financement de xAI. L’entreprise cherche à lever environ 6 milliards de dollars, valorisant la société à 18 milliards de dollars.

HELSING, une startup spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle pour les militaires, est en train de lever plus de 400 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C mené par General Catalyst. Cette nouvelle levée de fonds valorise l’entreprise à environ 4 milliards de dollars.

LUMOS, une startup spécialisée dans la gestion des identités et des accès des employés aux applications et systèmes pour les entreprises, a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B dirigé par Scale. Cette nouvelle levée de fonds porte le total des financements de Lumos à plus de 65 millions de dollars.

ACQUISITION

Travelsoft annonce trois acquisitions stratégiques pour renforcer sa position mondiale dans la Travel Tech

Accompagné par le fonds Capza, la Travel Tech française Travelsoft a annoncé l’acquisition de trois nouvelles entreprises : TravelgateX, Atcore Technology et Travel Connection Technology. Ces plateformes logicielles et back-office étrangères spécialisées dans l’industrie du voyage viennent compléter l’offre de Travelsoft.

Grâce à ces acquisitions, la technologie de Travelsoft permet désormais de gérer 35 milliards d’euros de volume de réservations par an, contre 5 milliards en 2023. Le chiffre d’affaires annuel a également connu une croissance significative, passant de 40 millions à 100 millions d’euros.

TravelgateX , basée à Palma (Espagne), offre une solution B2B d’agrégation d’hôtels.

, basée à Palma (Espagne), offre une solution B2B d’agrégation d’hôtels. Atcore Technology , installée au Royaume-Uni, a développé un outil de production pour les tour-opérateurs, utilisé principalement outre-Manche et en Allemagne.

, installée au Royaume-Uni, a développé un outil de production pour les tour-opérateurs, utilisé principalement outre-Manche et en Allemagne. Travel Connection Technology, basée en Roumanie, propose aux agences de voyages d’accéder à des contenus TO.

La Région Île-de-France a choisi Innovacom pour gérer le Fonds Île-de-France Réindustrialisation, doté de 65 millions d’euros. Ce fonds vise à remédier à la sous-capitalisation des startups industrielles à fort potentiel de croissance, en ciblant celles en phase d’amorçage ou d’industrialisation servant un objectif de décarbonation.

+ FRENCHWEB MARKET

PDD, cotée en bourse aux États-Unis et exploitant Temu et Pinduoduo, a rapporté un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars pour le premier trimestre, marquant une augmentation de 131% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice opérationnel de PDD a augmenté de 275%, atteignant environ 3,6 milliards de dollars

Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires de 26,04 milliards de dollars pour le premier trimestre, soit une hausse de 262% par rapport à l’année précédente. Nvidia a également annoncé un split de ses actions à raison de 10 pour 1, ce qui a conduit à une hausse de plus de 5% de son titre (NVDA).

Snowflake a annoncé un chiffre d’affaires de 828,7 millions de dollars pour le premier trimestre. Le revenu des produits a augmenté de 34%, atteignant 789,6 millions de dollars

Charlotte Euzen a rejoint PMU, mardi 21 mai, en tant que Directrice de la communication, de l’engagement et de la RSE. Membre du Comité de direction, Charlotte Euzen reportera à Régis Bourgueil, Secrétaire général de PMU.

Oxalys, éditeur SaaS spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, nomme Simona Bernabei au poste de Country Manager pour sa filiale Oxalys Italia, basée à Milan.

BlackFin Capital Partners, annonce la promotion de Jouke Garretsen au poste de Managing Director au bureau d’Amsterdam et l’embauche de Sonja Lilienthal en tant que Managing Director au bureau de Francfort.

