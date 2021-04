Facebook lance une application inspirée de Clubhouse

Facebook a discrètement lancé mercredi une phase de test pour une nouvelle application de conférences, Hotline, une nouvelle tentative du géant des réseaux sociaux de rester à la page sur le créneau très en vogue de l’audio en direct. Hotline s’inspire en effet notamment de Clubhouse, l’appli de conversations lancée il y a un an qui a grandi très rapidement à la faveur de la pandémie, bien qu’elle ne soit accessible que sur invitation et sur les appareils mobiles de la marque Apple pour l’instant.

Le nouveau service de Facebook met l’accent sur la possibilité de poser des questions à l’écrit, ce qui n’est pas possible sur Clubhouse. Les orateurs peuvent ainsi choisir qui inviter « sur scène » pour intervenir dans la conférence. « Avec Hotline, nous espérons comprendre comment des sessions de questions-réponses multimédia, interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre grâce à des experts. Cela aide aussi les experts à développer leur business », a détaillé Facebook, contacté par l’AFP.

Contrairement à Clubhouse, il y aura la possibilité d’activer la vidéo et les conférences seront enregistrées. L’organisateur recevra une copie numérique. L’application se construit ainsi une image plus professionnelle et calibrée, moins spontanée et nébuleuse que l’étoile montante des réseaux sociaux, qui a fait de l’intimité à grande échelle son credo.

Applications de questions-réponses

L’expérimentation est menée par un groupe de recherche et développement de Facebook dirigé par Erik Hazzard, qui a rejoint Facebook quand le groupe californien a racheté son application de questions-réponses « tbh ». « Nous expérimentons sur des produits multimédia comme CatchUp, Venue, Collab et BARS et il est encourageant de voir comment ces formats aident les gens à se connecter entre eux et à former des communautés », a ajouté Emilie Haskell, une responsable de la communication chez Facebook. Les tests sur l’application d’appels audio CatchUp ont pris fin l’année dernière.

Venue est un autre produit de questions-réponses, tandis que les applications de musique collaborative Collab et BARS, lancées récemment, ressemblent plus à TikTok, dont les formats courts et légers ne cessent d’inspirer les autres plateformes. Sous l’influence du service de visioconférence Zoom puis de Clubhouse, Facebook a déjà multiplié et étendu les fonctionnalités vidéo et audio en direct, sur le réseau et sur Instagram. Le groupe californien développe aussi un rival de Clubhouse au sein des « salons » Messenger.