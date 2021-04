Quelles perspectives pour l’écosystème français du jeu vidéo?

Voodoo, Ubisoft, Quantic Dream… L’écosystème français du jeu vidéo sait déjà briller jusqu’à l’étranger dans ce secteur intrinsèquement international. Mais derrière ces grands noms se niche tout un écosystème de plus petites structures. L’un des défis est de réussir à les faire grandir afin de continuer de voir émerger des succès hexagonaux.

Un des nerfs de la guerre est le financement de ces entreprises. Mais grâce aux récentes mutations qui se sont opérées dans le domaine pour le secteur du jeu vidéo, les perspectives sont encourageantes selon Julien Villedieu, délégué général du SNJV, le Syndicat National du Jeu Vidéo. «Aujourd’hui, nous pouvons considérer que les choses se passent plutôt bien. Cela n’a pas toujours été le cas, c’est très récent. Par exemple, le Crédit d’impôt jeu vidéo – même s’il existe depuis plus de 10 ans- a vraiment montré son efficacité depuis sa dernière évolution en 2017 », explique ce dernier.

Les fonds d’investissement semblent également avoir évolué sur ce sujet. « Les VCs ont mis beaucoup de temps à s’intéresser au jeu vidéo par méconnaissance au départ, puis ils l’ont fait par curiosité et maintenant par appétit, parce que les preuves de concept sont avérées. Il y a des outils aussi qui ont été mis en place. On peut parler du Fonds d’Avances Participatives de l’Ifcic. Il s’agit d’une banque privée qui fait de l’investissement dans le domaine culturel. Elle est doté de 20 millions d’euros pour financer des projets de jeu vidéo. Cela a permis d’accompagner la structuration de la filière. Et puis, il y a Bpifrance qui est maintenant un acteur majeur du financement des entreprises du jeu vidéo», résume Julien Villedieu.

Quels sont les acteurs qui composent l’écosystème français du jeu vidéo? Quels sont les récents succès et quels enseignements le secteur peut-il en tirer? Retrouvez l’interview complète de Julien Villedieu, délégué général du Syndicat National du Jeu Vidéo, dans l’émission.