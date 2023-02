FAIRGEN, la startup qui veut éliminer les biais discriminatoires des algorithmes d’IA

Les modèles discriminatoires sont à ce jour l’un des principaux points faibles de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi la startup israélienne Fairgen s’est donnée pour mission de rendre les algorithmes d’IA plus justes, en aidant les entreprises à mieux cibler les personnes historiquement discriminées.

Lancé en 2021 par Samuel Cohen, Michael Cohen, Nathan Cavaglione et Benny Schnaider, Fairgen déploie une solution d’IA générative permettant d’éliminer les biais dans tout type de machine learning, que ce soit pour les Insights, consumer research, les sondages ou encore le CRM, en injectant de la data synthétique.

« Fairgen est une plateforme qui permet de scanner des données, des modèles d’IA, pour éliminer les risques de biais et de discriminations. Ensuite, nous allons faire des recommandations de biais à éliminer et utiliser justement l’IA générative pour corriger », explique Samuel Cohen, CEO de Fairgen. « Aujourd’hui, nous sommes focalisés sur le marché de la consumer research et des sondages, qui est évalué à 40 milliards de dollars ».

Depuis son lancement, la startup a levé 2,5 millions de dollars en juin 2022 et ambitionne de s’étendre dans cette industrie du sondage, avant de développer de nouvelles verticales.

Pour nous en parler nous recevons Samuel Cohen, co-fondateur et CEO de Fairgen :