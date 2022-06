Felix Capital, le fonds d’investissement de Forter, SellerX, Frichti, Peloton, ou encore Heetch

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Felix Capital fait partie de ces fonds d’investissements pariant sur des startups, qui développent de nouveaux usages. Farfetch, Sorare, Frichti, PerfectStay, ont été ou sont encore accompagnées par le fonds basé à Londres.

A l’occasion du closing d’un nouveau véhicule d’investissement doté de 600 millions de dollars, nous allons nous plonger dans les arcanes de Felix Capital avec son co fondateur Frédéric Court, pour échanger sur la thèse du fonds d’investissement, comment l’équipe de Felix Capital entreprend ses financements, et bien entendu nous revenons en introduction sur le contexte actuel et ses impacts sur le capital risque et le financement des startups, et scale up.