PropTech : première acquisition pour Bien’ici, qui s’empare d’Habiteo et de ses solutions 3D

Un an après un tour de table de 23 millions d’euros réalisé auprès de ses actionnaires, le site d’annonces immobilières Bien’ici réalise sa première acquisition. Le rival de SeLoger a jeté son dévolu sur Habiteo, une entreprise française spécialisée dans les technologies 3D dédiées à l’immobilier neuf. « Ce nouvel ensemble va représenter 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 170 collaborateurs dont 40 ingénieurs informaticiens spécialisés en 3D », affirme Cyril Janin, président de Bien’ici.

Lancé en 2014 par Jeanne Massa, Habiteo entend simplifier la commercialisation des biens immobiliers neufs en modélisant l’intérieur de biens, qui ne sont pas encore construits, en 3D. « Nous déployons une plateforme d’outils complète qui permet aux promoteurs immobiliers de pouvoir optimiser leur marketing et leurs ventes », explique Jeanne Massa, qui restera à la tête d’Habiteo. L’entreprise, qui s’adresse donc principalement aux promoteurs immobiliers, compte également des agences immobilières ou de communication parmi ses clients. « La solution peut s’appliquer à tout bâtiment qui n’est pas construit et va permettre de le visiter », précise la CEO d’Habiteo. L’entreprise revendique plus de 650 clients répartis en France, au Portugal et en Espagne.

« Une appétence pour les outils virtuels »

Pour Bien’ici, cette acquisition est l’occasion d’accroître sa capacité à proposer des services en ligne et d’accélérer face à d’autres acteurs majeurs du secteur, comme SeLoge ou Leboncoin. « Les deux années de crises sanitaires ont entraîné un boom des consultations en ligne d’annonces immobilières. Nous avons enregistré plus de 15 millions de visites le mois dernier, contre 8 millions il y a deux ans », indique Cyril Janin. « Il y a une appétence des acteurs de l’immobilier et des consommateurs pour les outils virtuels. »

La modélisation 3D que permet Habiteo vise à compléter l’offre de Bien’ici, qui mise depuis ses débuts sur la technologie, en générant sa propre cartographie notamment. « Nous sommes les premiers à développer notre propre cartographie, nous avons été les premiers à proposer la géolocalisation, à lancer la recherche par temps de transport et plus récemment, à lancer le critère de recherche ‘fibre déployée’ pour identifier les logements connectés dans un contexte d’essor du télétravail », détaillait David Benbassat, directeur général de Bien’ici, à l’occasion de sa dernière levée de fonds. « Ce type d’outils nous permet d’augmenter de plus de 50% les transformations côté client », conclut le président de Bien’ici au sujet d’Habiteo.

Retrouvez l’interview complète de Jeanne Massa, fondatrice d’Habiteo et Cyril Janin, président de Bien’ici :