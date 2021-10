FinTech: alors que le marché explose, Google renonce à lancer sa propre offre bancaire

Google a renoncé à lancer sa propre offre bancaire, un projet sur lequel le géant californien travaillait depuis deux ans, à l’heure où l’offre de services financiers en ligne explose, a indiqué vendredi à l’AFP une porte-parole, confirmant une information du Wall Street Journal.

Miser d’abord sur «la prestation numérique aux banques et autres sociétés»

Baptisé Plex, le concept était en développement avec la collaboration de la banque américaine Citigroup. Il ne s’agissait pas pour Google de devenir une banque à part entière, mais de servir d’interface avec des établissements existants, comme Citi. Les comptes Plex auraient été synchronisés avec l’application Google Pay, qui permet déjà de payer avec son smartphone, l’idée étant de proposer une appli pratique, simple et attractive. Selon le Wall Street Journal, environ 400 000 personnes s’étaient enregistrées sur une liste d’attente pour Plex.

« Nous changeons notre approche pour nous concentrer d’abord sur la prestation numérique aux banques et autres sociétés de services financiers plutôt que de proposer nous-mêmes ces services », a indiqué une porte-parole de Google, filiale du groupe Alphabet. Le secteur des nouvelles technologies se positionne de plus en plus ostensiblement sur le secteur des services financiers, allant du paiement au courtage d’actions en Bourse et menaçant le territoire des banques traditionnelles. La dernière tendance en date est celle des achats en ligne à crédit ou échelonnés, une offre qui était jusqu’ici peu répandue sur internet et que des géants comme Amazon ou PayPal ont développé récemment.