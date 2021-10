Paye: 3 logiciels pour gérer les salaires et notes de frais de vos collaborateurs

En l’espace de 10 ans l’écosystème des éditeurs de logiciels de paie s’est enrichit de nouveaux acteurs, natifs en saas, ils sont devenus rapidement de véritables compétiteurs pour les éditeurs logiciel de paie traditionnels.

Nous avons comparé plus de 30 éditeurs de solutions RH et leurs logiciels de paie afin de vous dresser un panorama des 10 solutions de gestion de la paie, qui nous paraissent les plus intéressantes. Nous vous présentons les 3 logiciels qui ont retenu le plus notre attention.

Nous vous proposerons prochainement un guide complet sur les logiciels d'édition de fiche de paye et de gestion de notes de frais, intégrant un comparatif fonctionnel qui vous permettra de mieux identifier les différences et ainsi vous accompagner dans votre choix.

Payfit, la solution préférée des startups, conquiert les TPE et PME

Fondée en 2016 par Firmin Zocchetto, Florian Fournier et Ghislain de Fontenay, Payfit a rapidement rencontré un vif succès auprès des startups de la FrenchTech de par la simplicité de sa solution et ses tarifs abordables, en comparaison des autres services disponibles sur le marché.

En quelques années, la solution proposée par Payfit s’est enrichit de nouvelles fonctionnalités notamment la gestion des documents RH, la gestion de notes de frais, l’onboarding, l’édition d’organigrammes, ou encore le suivi du temps de travail.

Autant de services qui ont permis à Payfit de séduire plus de 4000 sociétés dont de nombreuses TPE et PME qui ont voulu faire évoluer simplement leur gestion RH directement en ligne. Aux cotés des fleurons de la FrenchTech (Station F, Front, Sellsy, Konbini) Payfit a séduit de nombreuses sociétés traditionnelles comptant plusieurs centaines de collaborateurs à l’instar de Big Mamma, Erys Group ou MisterFly.

Pour assurer son développement, Payfit a levé plus de 100 millions de dollars auprès de fonds d’investissement prestigieux dont Eurazeo, Accel Partner, ou encore des business angels comme Xavier Niel ou Oleg Tscheltzoff

CEGID, le partenaire paie de nombreuse TPE et PME françaises.

Fondé en 1983, par Jean Michel Aulas à Lyon, le groupe CEGID s’est spécialisé dans l’édition logicielle de solutions à destination de experts-comptables, avant de développer des solutions à destination des TPE et PME.

Avec Cegid Quadra Entreprise, CEGID propose une solution à destination des TPE, et destine Cegid HR Sprint et Cegid HR Ultimage aux PME, ETI, Grands groupes ayant des besoins plus larges que la simple gestion de la paye.

La solution de CEGID permet d’assurer la gestion des congés et des absences, la saisie des bulletins de paie et la gestion des déclarations associées, elle établi également des tableaux de bords pour mieux gérer vos rh au quotidien

ADP, l’un des acteurs incontournables de la gestion de la paie ADP propose depuis 1949 des solutions à destination des DRH et gestionnaire de la paye. ADP est cotée au NYSE depuis 1961, et au Nasdaq depuis 2008. Vous l’aurez compris, ADP est l’un des poids lourds du marché des logiciels de paie, avec une couverture de plus de 140 pays. Pour adresser correctement les problématiques des entreprises, ADP a développé plusieurs offres en fonction du nombre de collaborateurs que compte l’entreprise. Ainsi ADP propose pour les petites sociétés (moins de 50 salariés) ADP Pegase entreprise, une plate-forme en ligne dotée d’une équipe de gestionnaires de paie afin d’accompagner les sociétés clientes. Avec ADP Decidium, adresse les entreprises jusqu’à 5000 collaborateurs et propose différentes formules qui vont de la coproduction (ou processing services), coproduction avancée (ou processing value) à l’externalisation complète (ou managed services). Enfin ADP Link est une solution intégrée conçue pour les entreprises de plus de 5000 salariés, et qui doivent faire face à des besoins complexes.

L’outsider: Pagga, une solution qui vous permet de distribuer les feuilles de paie à vos collaborateurs.

Pour ce faire il vous suffit de les importer, Pagga va savoir les attribuer à partir du numéro de sécurité sociale de vos salariés, et les stocker dans leurs espaces personnels. Bien entendu la solution se charge de leur notifier. Pagga est édité par Lucca une startup de la FrenchTech qui propose des solutions RH aux TPE et PME.