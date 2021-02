FinTech: Ant Group (Alibaba) fonde des co-entreprises avec des groupes russes

Le fonds souverain russe, les entreprises Mail.ru, MegaFon et la holding USM ont annoncé vendredi s’être entendus avec le géant chinois des paiements en ligne Ant Group pour la création de co-entreprises dans ce secteur en plein boom en Russie. Les groupes ont signé des accords pour « créer une co-entreprise de paiements et une co-entreprise de services financiers », a annoncé dans un communiqué Mail.ru, poids lourd de l’Internet russe.

Mail.ru, actionnaire majoritaire de l’entreprise de paiements

Selon ce communiqué, ces deux sociétés « fonctionneront ensemble pour offrir des solutions digitales de paiement et de services financiers » et « aider les gens à épargner de l’argent tout en le dépensant ». Mail.ru va contribuer à hauteur de 4,5 milliards de roubles (50 millions d’euros au taux actuel) et sera l’actionnaire majoritaire de la co-entreprise de paiements, à hauteur de 40%. La holding USM et MegaFon sont contrôlées par le milliardaire Alicher Ousmanov, un des hommes les plus riches de Russie réputé proche du Kremlin.

M. Ousmanov contrôlait aussi Mail.ru jusqu’en octobre 2018, date à laquelle il a officiellement passé la main à l’administration du groupe. Ant Group est la filiale de paiements en ligne du mastodonte chinois Alibaba, qui a déjà investi dans plusieurs projets de e-commerce en Russie ces dernières années. Dans une économie russe atone, le commerce en ligne enregistre des chiffres de croissance continue qui ont incité plusieurs grands groupes locaux ou chinois à tenter d’y prendre pied avec notamment l’appui des géants locaux de l’Internet, Yandex et Mail.ru.