Jack Dorsey (Twitter) et Jay-Z misent 23,6 millions de dollars dans le bitcoin

Le fondateur de Twitter et le rappeur américain Jay-Z annoncent la création d’un fonds doté de 23,6 millions de dollars pour accélérer le développement du bitcoin, en particulier en Afrique et en Inde.

Baptisé ₿trust, le fonds est doté de 500 bitcoins achetés par Jack Dorsey et Jay-Z, dont la valeur actuelle correspond à environ 23,6 millions de dollars. Le duo ambitionne de faire du bitcoin « la monnaie de l’Internet », est-il indiqué sur une offre d’emploi. En effet, le fonds recherche 3 membres au conseil d’administration pour démarrer.

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe

— jack (@jack) February 12, 2021