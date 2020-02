Alors que la FinTech anglaise GoCardless fête bientôt ses 10 ans, FrenchWeb a rencontré Hiroki Takeuchi, l’un de ses co-fondateurs. Comment expliquer le succès de cette startup qui traite environ 10 milliards de dollars de transactions pour 50 000 entreprises? GoCardless a eu le nez creux: proposer aux entreprises une solution pour simplifier le traitement des paiements récurrents par prélèvement automatique.

Une plateforme qui vient à point nommé face à l’essor des offres SaaS, sans oublier les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’énergie, mais aussi les services par abonnement de streaming vidéo ou encore musicaux. Parmi ses clients GoCardless cite des entreprises comme TripAdvisor, Sage, Doctolib ou encore La Fourchette.

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission Silicon Carne sur Spotify, Deezer, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission Silicon Carne sur Apple Podcast Google Podcast , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Listen to « FinTech: comment le Britannique GoCardless veut devenir la référence des paiements récurrents » on Spreaker.

Mais le Britannique ne veut pas s’arrêter là. Son ambition? «D’un système de paiement opérer une transition pour devenir un réseau de paiement», explique Hiroki Takeuchi. C’est dans ce but que l’entreprise s’est par exemple récemment alliée à un autre Britannique, Transferwise, spécialisé dans le transfert d’argent à l’international. Grâce à l’intégration de l’API de Transferwise, les utilisateurs de GoCardless ne sont plus contraints d’ouvrir un compte dans chaque pays où ils doivent encaisser des paiements, éliminant de facto les frais engendrés par les commissions bancaires appliquées lors des transactions en devises étrangères. Les revenus internationaux sont alors centralisés au sein d’un seul et unique compte bancaire, et ce quelle que soit la devise de paiement.

Découvrez les autres émissions de Decode Media