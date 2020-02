Codin’ Night < Battle / Royale > : 200 codeurs, il n’en restera qu’un

Date Lieu Type Prix Site Le 27 février Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris Conférence Gratuit Voir le site

Leader des événements de recrutement IT & Digital depuis plus de 20 ans, LesJeudis vous propose son nouveau RDV annuel 100% « Tech friendly ».

LesJeudis.com donne rendez-vous aux développeurs parisiens lors de leur soirée Codin’Night le jeudi 27 février prochain à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Au programme de cette soirée 3-en-1 :

4 speakers experts dans leurs domaines viendront aborder différents thèmes d’actualité

Meetups avec plus de 29 entreprises tech : lors de leur passage sur les stands des entreprises partenaires, les participants pourront chercher les Easter Eggs cachés sous forme de QR Codes.

Grand Codefest sous forme de Battle Royale : plus de 200 développeurs s’affronteront sur plusieurs challenges de rapidité, les 3 premiers remporteront 1 000€, 2 000€ et 4 000€!

La soirée est entièrement gratuite et ouverte à tous les développeurs.

Programme

19:30 / Nader Dabit : The Future of Real-time | Offline | Data

20:15 / Maxime Hurtrel : Kubernetes & Friends : la boîte à outils cloud réversible du développeur

21:30 / Cassidy Williams : Building Compound Components in React

22:10 / Manuel Dorne : L’importance du développement sécurisé