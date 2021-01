FinTech: le Lyonnais Sis ID lève 5 millions d’euros pour lutter contre la fraude aux virements bancaires

Selon le Baromètre Euler Hermès 2020, plus de 7 entreprises françaises sur 10 ont subi au moins une tentative de fraude en 2019. C’est dans ce contexte que le Français Sis ID lève 5 millions d’euros en série A auprès de Digital Venture de Bpifrance, le fonds de capital-risque Opera Tech Ventures de BNP Paribas et Aonia Ventures. La startup lyonnaise avait déjà levé 500 000 euros en janvier 2019.

Lancé en 2017 par Laurent Sarrat, Sis ID développe une plateforme SaaS collaborative visant à luter contre la fraude aux virement bancaires en s’appuyant sur l’intelligence collective pour sécuriser les coordonnées de paiement des tiers, clients et fournisseurs. À destination des directeurs financiers et trésoriers, la plateforme forte d’un réseau de plus de 10 000 entreprises leur permet de certifier les transactions bancaires dans plus de 30 pays et de déjouer d’éventuelles fraudes.

Un marché «très profond et peu adressé»

« Dans un contexte d’accélération de la digitalisation, la sécurité des transactions bancaires est au cœur des préoccupations des entreprises » commente Laurent Sarrat, CEO de Sis ID. « La plateforme My Sis ID est le fruit d’une collaboration avec des Directeurs Financiers et des Trésoriers d’entreprises pour répondre à leurs enjeux et objectifs métier. En accédant à une base de données des paiements, unique, sécurisée et mutualisée, en France et à l’international, les entreprises vont pouvoir lutter efficacement et collectivement contre les fraudes. »

La startup lyonnaise ambitionne désormais de renforcer sa position en France et d’accélérer son développement à l’international, notamment au Royaume-Uni et en Espagne. « Sis ID est positionné sur un marché très profond, en croissance, et peu adressé par les solutions de cybersécurité actuelles », estime Clarisse Blandin, Directrice de participations dédiée aux Fintech au sein du pôle Digital Venture de Bpifrance. « Nous sommes convaincus que la qualité de l’équipe, l’avance technologique de la solution en ce qui concerne l’IA de détection de fraudes et la plateforme de data de transactions financières, présentent une barrière à l’entrée, un différenciant fort et permettront de faire émerger un leader sur ce secteur ». Sis ID souhaite également multiplier ses effectifs par 10 d’ici fin 2025.

Sis ID : les données clés

Fondateurs: Laurent Sarrat

Création: 2017

Siège social: Lyon

Secteur: FinTech

Activité: plateforme SaaS collaborative visant à luter contre la fraude aux virement bancaires

Financement: 5 millions d’euros en janvier 2021 en série A auprès de Digital Venture de Bpifrance, le fonds de capital-risque Opera Tech Ventures de BNP Paribas et Aonia Ventures.