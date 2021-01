[Webinar] Les 5 clés pour une gestion de portefeuille efficace en 2021

Selon le dernier rapport Agile (2020), seulement 4 entreprises sur 10 envisagent d’améliorer l’alignement business et informatique lors de leur passage à l’agilité à grande échelle, alors que plus de 7 entreprises sur 10 s’attendent à accélérer leur capacité de livraison. En regardant l’horizon, personne ne peut prédire réellement quel sera le nouveau paysage pour les mois ou années à venir. Cependant, la question n’est pas forcément là. La question est avant tout de savoir si les bonnes conditions seront réunies au sein de votre entreprise pour traverser cette tourmente et appréhender au mieux la reprise. Si ce n’est pas le cas, quelles actions doivent être mises en place ou abandonnées pour avancer dans la bonne direction ? Durant ce webinar, vous découvrirez comment : Adopter l’état d’esprit lean-agile pour décomposer votre stratégie en actions réalisables

Investir et financer les bons flux de valeur

Aligner la stratégie et l’exécution grâce à une gestion de portefeuille Lean

Mettre en place un changement durable pour appréhender la reprise de manière flexible A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Eduardo Alvim, Formateur Sénior et Consultant chez Gladwell Academy

