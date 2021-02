FinTech: SBA Compta lève 4,2 millions d’euros auprès de Habert Dassault Finance

SBA Compta, une startup française spécialisée dans l’expertise comptable digitale, lève 4,2 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Habert Dassault Finance et Hervé Lescure, co-fondateur de l’entreprise, avec la participation de ses investisseurs historiques.

Lancé en 2009 par Thierry Perret, Herve Lescure et Gregory Plassard et François Mihelic, SBA Compta développe plateforme digitale dédiée aux entrepreneurs, notamment au dirigeants des TPE et PME. La startup parisienne, qui revendique plus de 2 000 utilisateurs, propose également aux entrepreneurs d’être accompagnés par des Business Coach qu’elle emploie. « La pertinence et la novation du modèle sur le marché de l’expertise comptable ont permis à SBA Compta de passer en 3 ans de 400k€ à 6,2 M€ de chiffre d’affaires au 30 juin 2020 », revendique la startup.

SBA Compta ambitionne désormais d’investir dans son pôle R&D et dans la formation pour développer ses Business Coach. « Ce nouveau tour de table permet au Groupe de poursuivre son développement et de concrétiser son ambition : mettre au service des start-up, TPE et PME toute la force de l’intelligence technologique et la richesse du conseil humain », affirme l’entreprise.

SBA Compta : les données clés

Fondateurs : Thierry Perret, Herve Lescure et Gregory Plassard et François Mihelic

Création : 2009

Siège social : Paris

Secteur : FinTech

Activité : plateforme d’expertise comptable digitale

Financement : 4,2 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Habert Dassault Finance et Hervé Lescure, avec la participation de ses investisseurs historiques.