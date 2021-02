Tendances marketing B2B : Les clés pour une stratégie réussie en 2021

Le marketing est un domaine qui évolue très rapidement. Pour cette raison, chaque année, il est nécessaire de se renseigner en détail sur les tendances pour rester dans la course. Il ne faut pas hésiter à remettre en question la stratégie marketing de votre entreprise pour rester agile.

En cette année 2021 qui débute, ce conseil n’a jamais été aussi pertinent. Le COVID-19 a démontré l’importance toujours plus grande de la digitalisation des entreprises. La communication digitale et la distanciation sociale seront des éléments parmi d’autres à ne pas négliger au moment de définir une stratégie marketing efficace pour 2021.

L’omnicanal, un levier incontournable

Que cela soit dans le secteur du B2B ou du B2C, les circonstances actuelles forcent à utiliser tous les canaux marketing. Ce qui n’était auparavant qu’une volonté dans certaines entreprises devient stratégique et indispensable aujourd’hui.

Une étude Budgetbox et Harris Interactive démontre que 50% des Français sont des consommateurs omnicanal et pour un tiers, l’omnicanalité est une habitude. Cette tendance imprime sa marque aussi dans le domaine du B2B. Par conséquent, à tout moment, vous devez vous demander où est votre cible et ne pas hésiter à multiplier les leviers d’acquisition tant qu’ils restent pertinents.

Cette présence et cette proximité auront par ailleurs un impact sur l’engagement et la fidélité de votre clientèle. Votre entreprise pourra plus facilement déployer certaines stratégies telles que le cross selling.

Image, son, texte : Adaptez vos supports de communication

Dans le cadre des stratégies d’acquisitions, la tendance 2021 est à la diversité des supports. Pour attirer l’attention de vos clients et augmenter votre taux de conversion, usez de toutes les solutions à disposition. Cela peut aussi bien être un podcast qu’une vidéo sur un réseau social.

L’important est de surprendre le client et de conserver à tout moment un dynamisme dans votre stratégie marketing et communication. Vous pouvez booster votre présence sur les médias sociaux via le community management mais aussi diversifier vos supports lors de vos campagnes publicitaires. Twitter ou Linkedin proposent des publicités vidéo qui ne sont que partiellement exploitées par de nombreuses entreprises du B2B. Pourtant, le support vidéo allié au storytelling est parfait pour mettre en scène votre produit ou votre service de manière avantageuse.

Développez votre stratégie social media

En 2021, l’une des tendances B2B les plus fortes est l’importance croissante du réseau social LinkedIn qui devient incontournable pour atteindre votre cible. 80% des taux de conversions du B2B issus des réseaux sociaux proviennent de LinkedIn.

La force de ce réseau réside dans la facilité à cibler des décisionnaires au sein des entreprises qui comptent réellement pour votre activité. Ce ciblage couplé à des campagnes publicitaires impactantes permet de générer du trafic qualifié vers votre site web.

Gagner en efficacité grâce au marketing automation

Si le marketing automation ne date pas d’hier, les solutions d’automatisation et l’IA ont gagné en performance ces dernières années. La tendance n’est pas près de s’affaiblir et l’automatisation est un atout réel pour réussir sa stratégie marketing. L’automatisation vous garantit un retour sur investissement important car il réduit le temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée.

En outre, elle concerne des éléments aussi divers que :

La publicité digitale sur les réseaux sociaux et le web;

L’emailing;

La diffusion de contenus tels que les livres blancs.

Une automatisation bien réalisée est votre allié en 2021 pour maximiser votre visibilité sur internet en multipliant les moyens de communication marketing. Les données récoltées sur votre site internet ou lors de vos campagnes d’acquisition pourront être analysées par des outils d’apprentissage automatique. Vous pourrez améliorer la personnalisation de l’expérience client pour faciliter le chemin vers la conversion.

Personnalisez l’expérience-client pour vous démarquer

La digitalisation accélérée des entreprises en 2020 a permis l’essor du marketing numérique dans le B2B. Les entreprises sont de plus en plus sollicitées sur les canaux numériques. La concurrence va s’intensifier en 2021 auprès des prospects et l’enjeu sera de réussir à ne pas perdre en visibilité.

Vous devez donc peaufiner l’expérience client pour attirer l’attention de vos prospects à chaque étape du parcours client. Cette année est le moment idéal pour mettre à jour vos personas et cibler de manière plus précise votre audience via notamment du content marketing pertinent et qualitatif. Veillez dans le cadre de vos pratiques marketing à adapter le discours en fonction du réseau social ou du support.

Développez des évènements virtuels à forte valeur ajoutée

Il sera, à priori, très difficile d’organiser des évènements physiques en 2021. Prenez les devants et profitez des atouts offerts par le digital. Cela passe par le développement de stratégies digitales telles que la publicité mais vous pouvez aussi capitaliser sur les échanges via des évènements virtuels.

La création de webinars est un choix très pertinent pour démontrer votre expertise métier tout en préservant une certaine forme de proximité avec vos prospects et vos clients. D’autant que la mise en avant de votre savoir-faire aura un impact important sur votre notoriété et votre image de marque.

Le webinar est le moment idéal pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser vos prospects. Ces réunions se révèlent très polyvalentes et devraient trouver une place de choix au sein de votre stratégie web.

2021, l’année des opportunités

Plusieurs tendances de 2021 sont des tendances de fond présentes depuis déjà plusieurs années. Toutefois, la crise du COVID-19 a accéléré la transition vers le digital et bousculé les habitudes. L’année qui vient est une année de défi mais aussi d’opportunités pour les entreprises. Si le virage digital peut être complexe, il possède l’avantage de niveler les avantages. Ainsi, si vous êtes une PME, l’investissement dans le marketing internet et la création de contenu digital seront les clés pour booster votre visibilité.

Les entreprises ayant déjà réalisé leur transformation digitale et possédant une certaine expertise en marketing digital pourront quant à elles aller plus loin. Les possibilités permises par l’automatisation permettront à votre entreprise de franchir un cap en termes de rentabilité.

Quel que soit la taille de votre entreprise ou son secteur d’activité, Junto peut vous accompagner dans votre stratégie marketing. Nous vous proposons des solutions personnalisées et pertinentes pour développer vos atouts.