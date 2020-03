FintechBusinessDay : les speed-meetings des Fintechs françaises [10è édition]

Date Lieu Type Prix Site Le 21 avril Palais Brongniart, Paris Atelier 55€ Voir le site

Le 21 avril prochain, les sociétés membres et partenaires du Pôle Finance Innovation auront l’opportunité de rencontrer les nouveaux labellisés du cluster français au sein du Palais Brongniart, à La Place, lieu emblématique du secteur financier.

Lors de cette 10éme édition, l’événement débutera dès 13h45 par une introduction générale, avant de laisser place à des speed–meetings prévus en amont grâce à une plateforme de matching. En parallèle, divers exposants et « participants » pourront networker autour de stands (inscriptions obligatoires).

Finance Innovation met son riche écosystème à votre disposition

Une large place sera laissée au réseautage lors de cette édition. En dehors des rencontres prévues avec les fintechs, vous êtes conviés à faire connaissance avec vos pairs et futurs partenaires.

Des startups minutieusement choisies

Les dernières Fintechs labellisées par Finance Innovation sont sélectionnées selon 3 critères :

Innovation : les projets doivent présenter une innovation par rapport à l’état de l’art, qu’elle soit d’usage, technologique, ou autre.

Stratégie : la thématique mise en exergue par le projet doit être stratégique pour le secteur ciblé et pour la société de manière générale.

Crédibilité : le projet doit présenter un plan de développement et un modèle économique structurés et crédibles, en plus d’une équipe présentant les compétences nécessaires.

Les chiffres clés de la dernière édition

+340 rendez-vous

200 participants

37 Fintechs

40 fonds d’investissements et grands groupes

25 cabinets conseil et partenaires institutionnels

>> Retour en vidéos sur la dernière édition : https://www.youtube.com/ playlist?list= PL0zGBUBDkiegnZmwur3cI2Ad3UUgO GXkJ