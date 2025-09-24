ANYBOTICS sécurise plus de 127 millions d’euros pour déployer ses robots d’inspection dans le monde

La société zurichoise ANYbotics poursuit son ascension sur le marché mondial de la robotique industrielle. Spécialisée dans l’inspection autonome de sites à haut risque, l’entreprise développe la gamme de robots quadrupèdes ANYmal, conçus pour intervenir dans des environnements où la présence humaine reste limitée, voire impossible.

L’annonce récente d’un nouvel investissement de Climate Investment (CI) porte le financement total de la société à plus de 127 millions d’euros. CI rejoint un tour de table qui réunit déjà Aramco Ventures, Bessemer Venture Partners, NGP Capital, Qualcomm Ventures, Supernova Invest, Swisscom Ventures, TDK Ventures et Walden Catalyst Ventures.

ANYmal est déjà utilisé par des acteurs de premier plan comme bp, Equinor, ENI, Petrobras, Siemens Energy ou encore SLB. La flotte, qui compte plus de 200 unités expédiées, réalise chaque semaine plusieurs milliers d’inspections dans l’énergie, les mines, les services publics ou la métallurgie. Les robots détectent de manière autonome des anomalies telles que des surchauffes, des vibrations anormales ou des fuites de gaz, tout en naviguant dans des environnements complexes grâce à une pile logicielle intégrant IA, évitement d’obstacles et franchissement d’escaliers.

L’entreprise prépare désormais le lancement d’ANYmal X, premier robot quadrupède certifié Ex, conçu pour évoluer dans des zones explosives. Sa commercialisation est prévue en 2026. Cette innovation doit répondre aux contraintes des sites pétrochimiques et gaziers en assurant une surveillance continue et sécurisée.

Un déploiement emblématique avec celui du site Northern Lights en Norvège, coentreprise d’Equinor, TotalEnergies et Shell dédiée au captage et au stockage du CO2, sur ce site non habité en permanence, ANYmal effectue des inspections régulières et surveille les niveaux de concentration de CO2, transmettant automatiquement ses analyses aux opérateurs. Cette automatisation contribue à la sécurité et à l’intégrité des infrastructures, tout en améliorant la disponibilité des équipements.

Fondée en 2016 à Zurich, ANYbotics a été créée par Péter Fankhauser, Michael Neunert, Hannes Sommer et Roland Siegwart, professeur à l’ETH Zurich. Depuis sa première levée de fonds en mai 2023 de 46 millions d’euros, suivie d’un tour de 57 millions en décembre 2024, l’entreprise a franchi plusieurs étapes de croissance. Avec l’investissement de CI annoncé en septembre 2025, le capital levé dépasse désormais 129 millions d’euros.