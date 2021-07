FoodTech: l’Indien Zomato prépare une IPO à 1 milliard d’euros

Le géant indien de la livraison alimentaire à domicile Zomato a annoncé jeudi espérer lever 93,75 milliards de roupies (1,05 milliard d’euros) lors de son introduction en Bourse prévue la semaine prochaine. Dernière entreprise locale à profiter du climat financier favorable, Zomato est le plus important spécialiste de la livraison à domicile au monde, avec son rival indien Swiggy. Malgré tout, le marché indien reste « largement sous-exploité », a estimé le cofondateur de Zomato, Gaurav Gupta, qui l’estime actuellement à seulement 8% à 9% de la consommation alimentaire hors domicile, contre entre 40% et 50% en Chine ou aux Etats-Unis.

32 millions de visiteurs uniques chaque mois

« Nous bousculons les habitudes indiennes de cuisine à la maison et nous sommes très enthousiasmés par les opportunités qui s’offrent à nous en la matière », a déclaré à la presse M. Gupta. Mais ni Zomato ni Swiggy ne sont rentables du fait de coûts importants afin de capter une nouvelle clientèle. Sur la dernière année fiscale, Zomato a ainsi perdu 8,16 milliards de roupies (92 millions d’euros) sur un chiffre d’affaires de quasiment 20 milliards de roupies (225 millions d’euros). Les deux entreprises font également face à la résistance des restaurateurs indiens, qui estiment que les importantes promotions qu’elles proposent mettent à mal leur marge.

Zomato est présente dans 525 villes du pays et revendique 32 millions de visiteurs uniques chaque mois. Elle s’est également étendue dans 23 autres pays. L’introduction en Bourse aura lieu entre le 14 et le 16 juillet, pour un prix unitaire par action prévu dans une fourchette allant de 72 à 76 roupies. Ant Financial, la filiale financière du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, détient une participation minoritaire au capital de Zomato. Une trentaine d’entreprises indiennes ont annoncé prévoir leur introduction en Bourse cette année, parmi lesquelles les spécialistes du paiement numérique PayTM, au capital duquel on retrouve Jack Ma, fondateur d’Alibaba, ainsi que le groupe japonais SoftBank.