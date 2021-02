FoodTech: Zomato lève 250 millions de dollars supplémentaires avant son IPO

Deux mois seulement après avoir clôturé un tour de table à 660 millions de dollars, le géant indien Zomato annonce une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars. Ce dernier tout de table a été réalisé auprès de Kora, avec la participation de Fidelity, Tiger Global, Bow Wave ainsi que Dragoneer, et porte la valorisation de l’entreprise à 5,4 milliards de dollars, juste avant son introduction en Bourse. En effet, le PDG de Zomato Deepinder Goyal a récemment déclaré son intention d’entrer en Bourse au cours du premier semestre de l’année 2021.

Lancé en 2008 à New Delhi par Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah, Zomato est une plateforme permettant de trouver des restaurants et de connaître les informations détaillées, comme les cartes des menus qui sont scannées par les utilisateurs. Pour se différencier de Yelp ou de TripAdvisor, qui eux aussi rassemblent des évaluations clients, le site fonctionne comme un réseau social où il est possible de suivre les comptes d’autres membres. La startup, présente dans 24 pays et à la tête de 5 000 employés, propose également un service de livraison à domicile.

C’est ce service qui lui permet de concurrencer son principal rival dans le pays, Swiggy, évalué à environ 3,6 milliards de dollars. Grâce à l’acquisition du service d’Uber Eats, les utilisateurs de l’application phare sont redirigés vers l’ensemble des services de Zomato. Son activité de livraison de repas à domicile lui a été indispensable pendant le confinement et lui a permis de maintenir ses résultats financiers, bien que la startup ait dû se séparer de 13% de ses effectifs.

Alors que le marché indien de la livraison de repas devrait atteindre les 12 milliards de dollars d’ici 2022 selon Bernstein Research, Zomato compte bien profiter de sa domination pour bénéficier de l’essor du secteur, qui doit notamment sa santé de fer à la pandémie de Covid-19 et aux restrictions qu’elle a engendré.

Zomato : les données clés

Fondateurs : Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah

Création : 2008

Siège social : New Delhi

Secteur : Foodtech

Activité : guide de restaurants et application de livraison

Financement : 250 millions de dollars auprès de Kora Capital, avec la participation de Fidelity, Tiger Global, Bow Wave ainsi que Dragoneer.