FoodTech : Uber Eats en Inde cédé à Zomato

Uber cède son service de livraison de repas à l’un de ses principaux concurrents en Inde, Zomato, en échange de 9,99% du capital de la startup. Pilier de la FoodTech indienne, Zomato atteint une valorisation de 3,55 milliards de dollars avec une levée de fonds de 150 millions de dollars ce mois-ci. L’opération pourrait rapporter 400 millions de dollars à l’entreprise américaine.

Une concurrence indienne accrue

Uber Eats n’a pas réussi à s’imposer face à ses deux concurrents locaux, Zomato et Swiggy qui contrôlaient à eux deux 80% du marché. Un marché d’une grande ampleur avec 184 millions de clients pour des services de livraison de repas en ligne et 9,2 millions de dollars de revenus.

Uber subit une forte pression de ses investisseurs pour que l’entreprise devienne rentable et a passé l’année 2019 à réduire ses coûts et s’est séparé de plus de 1.200 salariés. Uber fait face à des pertes abyssales depuis son entrée en Bourse en mai 2019 et doit dévoiler ses résultats annuels le 6 février. Son service de livraison grandit vite à l’international mais doit faire face à une grande concurrence.

Un rachat stratégique pour Zomato

Cette acquisition renforcera la position de Zomato dans le sud de l’Inde, le bastion de Swiggy. Les utilisateurs de l’application Uber Eats seront redirigés dès ce mardi vers Zomato ainsi que l’ensemble de leurs données. Fondée en juillet 2008 à New Delhi par Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah, Zomato, l’entreprise revendique couvrir plus de 10.000 villes dans 24 pays et employer plus de 5.000 personnes dans le monde. En 2019, le chiffre d’affaires de l’entreprise a plus que triplé pour atteindre les 206 millions de dollars contre 68 millions en 2018. Cette importante augmentation serait principalement permise par les activités de livraison de nourriture, selon le dernier rapport annuel de la société.

Zomato : les données clés

Fondateurs : Deepinder Goyal et Pankaj Chaddah

Création : 2008

Siège social : New Delhi

Secteur : Foodtech

Activité : Guide de restaurants et application de livraison

Financement : 909 millions de dollars ont été levés depuis la création de l’entreprise.