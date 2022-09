Founders Future ouvre son fonds d’investissement aux projets associatifs dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la biodiversité

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Créé en 2018 par Marc Menasé, Founders Future, combine start-up studio et fonds d’investissement, et la société d’investissement ne manque pas de se singulariser en créant un véhicule de dotation pour accompagner les projets associatifs dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la biodiversité.

Au delà de la dimension philanthropique de nombreuses entreprises sont néées de projets associatifs, dont les porteurs de projets se sont révélés de brillants entrepreneurs. C’est sur ce plan que Founders Future veut les accompagner pour structurer leurs projets et leur donner de premiers moyens pour amorcer leurs développement.

Founders Future pilote deux véhicules d’investissements avec sous gestion plus de 130 millions d’euros, et a investi dans des startups françaises comme Lydia, Yuka, Epycure, La Fourche, Bonsoirs, 900.care ou encore Campsider, Alma, Motto et Audion, mais aussi internationales comme Waterdrop (Autriche), B Next (Espagne),

Ezra (US), ou Taster (UK).

Pour en parler plus en détail nous recevons Sarah Corne, Partner chez Founders Future

Listen to « Founders Future ouvre son fonds d'investissement aux projets associatifs dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la biodiversité » on Spreaker.