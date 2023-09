FOUNDERS FUTURE se dote d’un nouveau véhicule d’investissement de 150 millions d’euros

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Créé en 2018 par Marc Menasé, Founders Future, combine start-up studio et fonds d’investissement. La société d’investissement ne manque pas de se singulariser depuis sa création, notamment avec en orientant ses prises de participation dans des sociétés à impact.

Les premiers véhicules, dotés de 200 millions d’euros, sont déjà déployée au sein de 87 investissements à l’instar de comme Lydia, Yuka, Epycure, La Fourche, Bonsoirs, 900.care ou encore Campsider, Alma, Motto et Audion, mais aussi internationales comme Waterdrop (Autriche), B Next (Espagne), Ezra (US), ou Taster (UK).

FOUNDERS FUTURE communique sur les résultats de ses startups: 250 millions de chiffre d’affaires, 600 millions d’euros levés, 3000 emplois pour un portefeuille valorisé à plus de cinq milliards d’euros.

Founders Future II, le deuxième fonds d’investissement de Founders Future, devrait renforcer son engagement dans le financement des startups en phase d’amorçage. Déjà doté de 75 millions d’euros souscrit auprès d’entrepreneurs et family offices, FOUNDERS FUTURE II prévoit de closer à hauteur de 150 millions d’euros.

Avec une prévision de 45 à 60 investissements au total, soit 12 à 15 investissements par an, ce fonds prévoit de soutenir les entreprises de leur pré-Seed à la Série A. Les montants des investissements varieront de 250 000 € à 3 millions €.

Déjà investi dans 10 entreprises prometteuses, Founders Future II élargit également son champ d’action, en ciblant désormais l’Europe du Sud et les pays scandinaves. De plus, grâce à « Founders Future Expansion », le fonds accompagnera les startups de leur Série B à leur pré-IPO. Ce volet d’investissement proposera des tickets allant de 1 million € à 7,5 millions €, et devrait totaliser de 15 à 20 investissements.

Nous avons profité de cette actualité pour échanger avec Marc Menasé sur les difficultés rencontrées par les startups prises dans une conjoncture économique mondiale compliquée. Comment développer son projet dans un tel contexte, comment opérer avec succès sa levée de fonds? Quels sont les nouveaux KPI auxquels les investisseurs portent attention? Réponse dans ce nouvel épisode de FRENCHWEB VC

Listen to « FOUNDERS FUTURE accélère son développement et se dote d’un nouveau véhicule d’investissement de 150 millions d’euros » on Spreaker.